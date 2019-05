L'Impact se prépare pour un autre match sans Ignacio Piatti

L'entraîneur-chef Rémi Garde espère voir son milieu revenir au jeu la semaine prochaine, mercredi contre les Red Bulls à New York ou trois jours plus tard contre le FC Cincinnati en Ohio.

Ce qui est rassurant dans le cas de l’Argentin, c’est que le malaise qu'il a ressenti à mardi l’entraînement n’a rien à voir a priori avec la blessure au genou droit qui le tient à l’écart du jeu depuis la mi-mars.

L’entraîneur a par ailleurs confirmé que Saphir Taïder serait disponible samedi. Après avoir raté l’entraînement de mercredi, le milieu algérien était de retour sur le terrain avec ses coéquipiers.

On l’a ménagé un peu. Il fait partie de ces joueurs qui se déplacent durant les trêves internationales, donc ça engendre plus de fatigue plutôt qu’être des périodes de régénération. Il peut y avoir un aménagement des périodes d’entraînement pour lui, mais a priori, il n’y a pas de problème pour samedi. Rémi Garde, entraîneur-chef de l'Impact

Un autre dossier médical, celui de Bacary Sagna, occupe l'Impact. Le défenseur latéral français a affirmé cette semaine avoir ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse lors du dernier match de l’équipe, une victoire de 1-0 sur le Fire de Chicago. La blessure est assez sérieuse pour faire rater à Sagna le match du week-end.

Ne pas tomber dans la complaisance

L’Impact surprend plusieurs observateurs avec sa fiche de 5 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls, qui lui confère le 3e rang dans l'Est. Il a le même nombre de points (17) que les deux meneurs, l’Union de Philadelphie (5-2-3) et le D.C. United (5-2-3), même s'il a disputé ses six premiers matchs sur des pelouses adverses.

Joueurs et entraîneurs veulent garder ce rendement et éviter un relâchement qui pourrait leur être coûteux à la fin de la saison.

C’est important pour nous de garder les exigences élevées. Notre objectif principal est de faire les séries, mais je pense qu’on peut penser à être une des trois meilleures équipes et si on s’entraîne et qu’on joue comme une équipe du top 3. La qualité à l’entraînement va être élevée et la même chose en match. On a 17 points en ce moment et on pourrait très bien finir avec 17 points. Donc il ne faut pas se satisfaire de ça et continuer de pousser. Samuel Piette

Rémi Garde abonde dans le même sens.

« On doit bien sûr avoir une forme de satisfaction d’être là où on en est après nos 10 premiers matchs, mais le moteur d’un athlète professionnel, c’est de gagner. Je répète souvent aux joueurs que la culture de la gagne, ça se cultive. Donc, se satisfaire aujourd’hui de ce qu’on a accompli, ça serait une erreur. Mais je ne pense pas qu’on en serait là aujourd’hui si c’était le cas », affirme-t-il.