Les meilleures hockeyeuses en sabbatique dans l’attente d’une ligue unifiée

Plus de 200 joueuses de la défunte Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) et de la Ligue nationale de hockey féminin (NWHL) annoncent jeudi qu'elles ne joueront dans aucune ligue l'an prochain, le temps de mettre en place les structures d'un circuit nord-américain unifié et « durable ».

« Nous unissons nos forces, non pas en tant que joueuses individuelles, mais en tant qu’une seule voix collective pour progresser et protéger les besoins des joueuses, peut-on lire dans leur communiqué, appuyé par de grandes vedettes du hockey: Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust, Hillary Knight, Brianne Jenner et Shannon Szabados, entre autres.

« Nous ne pouvons gagner notre vie dans l’état actuel du hockey féminin professionnel. N’ayant pas d’assurance maladie et ne gagnant que 2000 $ par saison, les joueuses ne peuvent pas s’entraîner adéquatement et se préparer à jouer au plus haut niveau. »

Pour cette raison, les joueuses, ensemble, ne joueront dans aucune ligue professionnelle en Amérique du Nord cette saison avant d’avoir obtenu les ressources dont le hockey professionnel a besoin et mérite. Extrait du communiqué commun des joueuses

Radio-Canada Sports révélait mercredi que les joueuses et les équipes de la LCHF allaient prendre une année sabbatique pour mettre en place une structure pour une ligue nord-américaine unifiée.

Le mouvement annoncé jeudi est beaucoup plus large et regroupe aussi des joueuses de la NWHL.

L'ancienne joueuse de tennis américaine Billie Jean King, pionnière du mouvement pour l’égalité des sexes dans le sport, a donné son appui aux démarches des hockeyeuses.

« Les femmes athlètes méritent de vivre la vie qu’elles envisageaient quand elles étaient enfants : vivre du sport qu’elles aiment, a écrit la fondatrice de la WTA sur Twitter. Je suis avec toutes les femmes athlètes dans leur quête d’équité salariale et d’un avenir solide. »

La LCHF a cessé à la fin mars ses activités. Le circuit comptait six équipes : quatre au Canada (les Canadiennes de Montréal, les Furies de Toronto, l'Inferno de Calgary et le Thunder de Markham), une aux États-Unis (les Blades de Worcester) et une autre en Chine (les KRS Vanke Rays de Shenzhen).

Trois jours après la dissolution du circuit, la NWHL avait dit vouloir élargir ses cadres en ajoutant deux équipes canadiennes à Montréal et à Toronto.