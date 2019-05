Les Hurricanes à une victoire de la finale de l’Est

Menés par leur capitaine et leader incontesté, Justin Williams, les Hurricanes ont pris une avance de 3-0 dans leur série grâce à une victoire de 5-2 face aux Islanders de New York, mercredi soir, à Raleigh.

Williams a marqué le filet victorieux au milieu de la troisième période, après que Sebastian Aho eut rabattu au vol une tentative de dégagement du gardien Robin Lehner derrière le filet des Islanders.

Aho a alors récupéré la rondelle et l'a refilée vers Williams qui arrivait en trombe vers le filet de Lehner. Williams a inscrit son deuxième but des séries à l'aide d'un tir dans la partie supérieure gauche.

« Chaque fois que nous envoyons la rondelle profondément en zone adverse, de bonnes choses vont arriver », a déclaré Aho.

Teuvo Teravainen (5e), avec son deuxième du match, et Aho (3e) ont ajouté des buts dans un filet désert pendant la dernière minute de la troisième période.

Le défenseur Justin Faulk, en deuxième période, a complété pour les Hurricanes qui ont obtenu 38 tirs en direction du filet des Islanders. Aho a ajouté une aide pendant que Jaccob Slavin récoltait deux aides.

La réplique des hommes de Barry Trotz est venue de Devon Toews, au premier vingt, et de Josh Bailey, en deuxième période. Les Islanders ont terminé le match avec 30 tirs vers Curtis McElhinney.

Ainsi, depuis leur revers de 6-0 à Washington lors du cinquième match du premier tour, les Hurricanes ont gagné cinq matchs d’affilée contre les deux meilleures équipes de la Division métropolitaine.

Ils auront l'occasion de compléter le balayage vendredi soir devant leurs partisans.

« La partie suivante est toujours la plus difficile, a noté l'entraîneur-chef Rod Brind'Amour. Ils n'abandonneront pas. Nous le savons. Ces matchs ont tous été serrés. Essentiellement, ils se sont terminés par la marge d'un but. Et ce sera la même chose vendredi. »

De leur côté, les Islanders tenteront de profiter de ce match pour donner le coup d'envoi à un exploit réalisé seulement par seulement quatre équipes dans l'histoire de la LNH, soit de gagner une série après avoir perdu les trois premières parties.

Les Islanders sont l'une de ces équipes, après avoir fait le coup aux Penguins de Pittsburgh en quarts de finale, en 1975.

« La montagne est haute, mais nous nous sommes accrochés plusieurs fois cette année lorsque les gens doutaient de nous, a déclaré Trotz. Donc, nous allons devoir nous accrocher. (...) Il nous faut mériter le droit de continuer de jouer. C'est tout. Il n'y a pas de lendemain. »

Les Maple Leafs de Toronto, en 1942 contre les Red Wings de Détroit, les Flyers de Philadelphie, en 2010, face aux Bruins de Boston, et les Kings de Los Angeles, en 2014, contre les Sharks de San José, sont les autres.