Jonathan Drouin sous le bistouri pour un nez fracturé

L’attaquant québécois pourra reprendre l’entraînement dans deux à trois semaines, a fait savoir le Dr Mirko Gilardano, qui l’a opéré à Montréal.

L'équipe ne précise pas à quel moment et dans quelles circonstances est survenue cette blessure.

Drouin, 24 ans, a égalé son sommet personnel pour les points cette saison avec 53 en 81 matchs, mais n’en a inscrit que 2 à ses 18 derniers.

« Je n'ai pas été à la hauteur et j’ai perdu confiance parce que je ne produisais pas, avait-il admis au bilan de la saison de l'équipe. Je m’attendais à une meilleure récolte offensive. »

« Jonathan réalise et admet qu'il aurait pu faire mieux, avait lancé le directeur général Marc Bergevin à ce bilan. Il a essayé et il veut, mais sa léthargie est survenue au mauvais moment. Il a pris ses responsabilités. Ça me fait dire qu'il prendra un autre grand pas en avant l'an prochain. »