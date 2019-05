La grande porte s’ouvre enfin pour Oscar Rivas

Rivas plane encore après sa victoire convaincante par arrêt de l’arbitre contre Bryant Jennings, le 18 janvier dernier.

Le boxeur de 32 ans se retrouve face à la perspective de devenir l’aspirant no 1 à la ceinture des poids lourds du WBC détenue par l’Américain Deontay Wilder depuis janvier 2015. Il l'avait ravie au Québécois Bermane Stiverne.

Étant donné que Rivas touchera la bourse la plus importante de sa carrière, son équipe ne ménagera aucun effort afin de maximiser sa préparation.

Aux dires mêmes de son promoteur Yvon Michel, le Colombien et Montréalais d’adoption gagnera plus d’argent pour ce seul duel que pour l’ensemble de ses 26 combats professionnels précédents.

Dans mon esprit, je veux juste y aller avec une bonne préparation. Je suis le genre de boxeur qui n’attend que le son de la cloche dans le ring. Je ne suis pas du genre à y aller de prédictions en disant que je vais gagner au 4e ou au 5e round. Je sais de quoi je suis capable et je me sens en confiance. Oscar Rivas

Classé 5e par la World Boxing Organsisation (WBO), 6e par la World Boxing Association (WBA), 7e par l’International Boxing Federation (IBF) et 10e par le World Boxing Council (WBC) et l'International Boxing Organisation (IBO), c’est tout de même dans le rôle d’un inconnu que Rivas se battra en Angleterre.

En fait, sa sélection pour affronter Whyte a d’abord suscité un tollé chez les amateurs de boxe locaux. Mais les experts s’accordent pour dire que ce face à face s’annonce des plus prometteurs.

Pour le promoteur Yvon Michel, ce combat pourrait changer la carrière de Rivas de façon positive et permanente.

« La promotion et la publicité qui va être mise sur lui de façon à convaincre les Britanniques d’acheter ce combat auront un impact sur lui pour le reste de sa carrière… Le réseau Sky Sports viendra ici, à Montréal, afin de réaliser un portrait de Rivas pour mieux le faire connaître. »

Le temps à sa disposition

Rivas s’entraîne sous la supervision de Marc Ramsay, sur qui ont pu compter plusieurs des meilleurs pugilistes professionnels que le Québec a produits.

Ce dernier est en Californie à peaufiner les derniers détails pour la deuxième défense du titre des mi-lourds de l'IBF d’Artur Beterbiev qui aura lieu samedi soir face à Radivoje Kalajdzic.

C’est donc à Montréal que Rivas a déjà amorcé sa préparation. Au cours des derniers jours, il a échangé pendant quelques rounds avec le géant Arslanbek Makhmudov, question d’avoir une cible à la hauteur de son prochain rival.

En effet, Dillian Whyte est plus grand que Rivas (1,98 m contre 1,94 m). Avec son 1,97 m, Makhmudov constitue un bon parallèle.

Après Montréal, le camp de Rivas déménagera ses pénates à Bogota, en Colombie, afin de bénéficier de l’entraînement en altitude.

Puis, la troupe s’installera à Paris, à l’Institut national du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP). C’est là que seront apportées les dernières touches et où Rivas pourra s’acclimater complètement au décalage horaire.

Dillian Whyte à l'issue de son dernier combat contre Derek Chisora à l'O2 Arena de Londres, le 22 décembre 2018 Photo : Getty Images / Richard Heathcote

Whyte, une solide pointure

Si les fiches de Rivas et de Whyte sont similaires sur le plan des statistiques, le palmarès du Britannique est clairement le plus impressionnant.

Whyte, classé no 1 à la WBO et au WBC, compte deux victoires face à Dereck Chisora (30-9, 21 K.-O.). Il a également vaincu Joseph Parker et Robert Helenius par décisions unanimes. Sa seule défaite, il l’a subie en décembre 2015, avant la limite, aux mains de l’actuel champion WBA, WBO et IBF, Anthony Joshua.

Yvon Michel concède d’ailleurs un avantage à Whyte à ce chapitre.

L’expérience chez les professionnels avantage Whyte. Mais l’avantage global de la boxe favorise Oscar Rivas. Il a connu une carrière amateur importante. Il est allé aux Jeux olympiques [2008 à Pékin, NDLR]. Il a gagné une médaille d’argent aux Jeux panaméricains [2007 à Rio de Janeiro, NDLR]. Oscar Rivas est très athlétique. Il possède une bonne technique. Il est rapide et puissant. Il a surtout assez d’expérience pour bien mélanger tout cela. Yvon Michel

Le mot de la fin revient à Rivas, qui ne veut pas regarder passer le train.

« J’ai travaillé très fort pour arriver ici. C’est le but de mon travail. Je veux profiter de tout ce qui s’en vient. Je vais donner le meilleur de moi dans le ring. J’espère qu’au cours des deux ou trois prochaines années mon nom résonnera partout dans le monde. »