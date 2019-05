Ian Millar, légende canadienne des sports équestres, à la retraite

Le cavalier né à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a gagné plus de 150 grands prix, dont trois fois celui du Masters à Spruce Meadows, en banlieue de Calgary.

Membre de l’équipe canadienne depuis 1971, il a participé à 10 Jeux panaméricains et à 7 Championnats du monde, en plus de 10 Olympiques, où il a décroché l’argent au concours par équipe en 2008, à Pékin, avec sa monture In Style.

Il a participé à ses premiers Jeux à Munich, en 1972, et à ses derniers à Londres, en 2012. Il n'a raté que ceux de 1980 à Moscou, car ils étaient boycottés par le Canada.

Il a remporté sa dernière de 10 médailles aux Jeux panaméricains, l’or dans l’épreuve par équipe, en 2015, à Toronto, à l’âge de 68 ans. Un résultat qui a qualifié l'équipe canadienne pour les Jeux de Rio.

« Capitaine Canada » a été 12 fois champion national de sauts d’obstacles, en plus de devenir le premier cavalier à gagner deux fois de suite les finales de la Coupe du monde, en 1988 et 1989.

C’est avec sa célèbre monture Big Ben qu’il a connu le plus de succès, à la fin des années 1980 et dans les années 1990. Une statue de bronze les représentant a d’ailleurs été érigée en 2005 à Perth, en Ontario, où il a établi sa célèbre écurie Millar Brooke Farm.

Membre de l’Ordre du Canada et du Temple de la renommée du Canada, Ian Millar veut se consacrer à son métier d’entraîneur.

Il a, au fil des années, développé plus de 100 chevaux vainqueurs de grands prix et formé de nombreux cavaliers qui se sont signalés sur la scène internationale, notamment ses compatriotes de l'équipe nationale Mario Deslauriers et Jill Henselwood, ainsi que l'Américain Richard Spooner. Il a également été derrière les succès de son fils Jonathon et de sa fille Amy.