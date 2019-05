Abus sexuels dans le sport : « les athlètes ont besoin d'un endroit sûr où parler »

La double championne olympique Kaillie Humphries et l'ex-skieuse Allison Forsyth, qui fait partie des victimes de l'ex-entraîneur Bertrand Charest, ont pris la parole lors de ce sommet organisé par l'Association des athlètes des équipes nationales canadiennes (AthletesCAN).

« La première chose qui aurait dû être faite après l'enquête de CBC aurait été d'organiser un sommet des athlètes, insiste Forsyth. Nous n'aurions pas dû avoir à l'organiser nous-mêmes. Le fait que nous avons dû le faire est frustrant. »

Depuis la publication de l'enquête, la ministre canadienne des Sports, Kirsty Duncan, a annoncé la création d'une unité d'enquête indépendante et d'une ligne d'assistance nationale confidentielle gratuite. Mais les athlètes qui, comme Humphries, se sont réunis à Toronto cette semaine ont le sentiment d'avoir été laissés en dehors des discussions.

« Ç'a été une discussion à sens unique jusqu'à maintenant, affirme Humphries. Les athlètes ont besoin d'un endroit sûr où parler pour qu'ils puissent apporter leur point de vue sur la manière que les choses peuvent changer. »

Le principal problème identifié par les 50 athlètes est le manque de transparence et d'indépendance dans le processus actuel pour rendre le sport canadien plus sécuritaire. Ils demandent la création d'une instance indépendante qui chapeauterait tous les aspects de rendre le sport sûr pour les athlètes, de l'éducation à la prévention jusqu'au soutien des victimes, avec un accent fort sur le fait que les organisations ne doivent disposer d'aucun pouvoir dans le processus.

La présidente d'AthletesCAN, Dasha Peregoudova, espère que les discussions éprouvantes qui ont eu lieu au sommet permettent aux athlètes de leur donner les moyens de se faire entendre.

« C'est l'intégrité du sport qui est en jeu, explique-t-elle. C'est impossible d'avoir un système sportif sans ses acteurs-clés. Ce sont les athlètes. Tous les autres acteurs, les organisations, les fédérations nationales, les instances du sport, ils n'ont aucune importance s'il n'y a pas d'athlètes. »

En octobre, Kaillie Humphries a annoncé qu'elle prenait une année sabbatique de son sport. En janvier, la triple médaillée olympique a révélé qu'elle avait déposé une plainte de harcèlement à Bobsleigh Canada Skeleton. Elle attend toujours les conclusions d'une enquête indépendante lancée dans la foulée.

« Ma confiance dans ce processus et dans le système n'est pas très grande, confie-t-elle. Je vois beaucoup de trous et de lacunes dans le système dans mon propre cas. Et si je tombe dans ces trous, il y en a d'autres qui tombent aussi. »

La semaine prochaine, l'Association canadienne des entraîneurs se rencontre pour son propre sommet sur le sport sécuritaire. L'Association des athlètes des équipes nationales canadiennes y présentera ses recommandations.

Avec les information de Devin Heroux, de CBC Sports.