Les Raptors regardent droit devant

Il y avait beaucoup de points à analyser après une première demie lamentable lundi qui a mené à une défaite de 94-89 à Toronto. Les 76ers ont procédé à quelques ajustements après leur revers de 108-95 et ont semblé surprendre les Raptors.

Kawhi Leonard a connu une autre bonne soirée, mais les remplaçants ont éprouvé des difficultés et de manière générale l'équipe torontoise n'a pas bien fait de la ligne de trois points et au chapitre des rebonds.

« Nous performons bien et nous avons notre meilleure attaque lorsque nous courons et que nous ne leur donnons pas l'occasion d'égaler notre niveau de jeu, explique Danny Green. Nous devons trouver un moyen de les contrer en défense. »

Pascal Siakam a eu plus de difficultés au deuxième match contre le pivot Joel Embiid, alors que Ben Simmons a fait de son mieux pour museler Leonard, auteur de 35 points, mais qui n'a réussi que 3 de ses 10 lancers d'au-delà de l'arche.

Siakam a amassé 21 points et Kyle Lowry en a ajouté 20. Les joueurs substituts des Raptors ont cependant été limités à seulement cinq points.

« Pour moi, c'était d'essayer de garder nos gros canons un peu plus longtemps, déclare l'entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse. Nos rotations semblaient très bonnes pour un cinquième match de suite. »

Les 76ers ont joué avec un sentiment de désespoir, ne voulant pas rentrer chez eux avec un retard de 0-2. Ils ont limité les Raptors à 17 points au premier quart et les ont déstabilisés pendant tout le long de la confrontation grâce à un bel effort défensif.

Nous avons regardé la vidéo et nous avons vu ce qu'ils ont fait. Nous avons discuté des moyens pour régler ce problème et pour conserver notre espacement ainsi que notre réussite dans notre système. Je suis assez confiant. Marc Gasol

« J'ai trouvé que l'intensité était là, a poursuivi Gasol à propos. Nous avons juste un peu stagné en attaque, c'est tout. »

Jimmy Butler a été efficace dans toutes les facettes du jeu pour les 76ers, récoltant 30 points, 10 rebonds et 5 aides.

Il est possible que Jeremy Lin ou Patrick McCaw viennent du banc pour le troisième affrontement prévu jeudi plutôt que Jodie Meeks. Peu importe qui sera sur le parquet, les Raptors devront améliorer leurs pourcentages globaux et être plus agressifs sur les rebonds.

« Nous pouvons mieux exécuter, dit Nurse. Nous pouvons mieux espacer. Nous pouvons faire des passes plus vives afin d'avoir de meilleurs tirs. Mais je crois que les 76ers ont joué avec ardeur et leur défense était très bonne. Je leur donne beaucoup de crédit. »