Solomon Elimimian libéré par les Lions

Elimimian devient donc libre comme l'air et a le loisir de s'entendre avec l'équipe de son choix.

Le vétéran de 32 ans est le meneur incontesté dans l'histoire de l'organisation britanno-colombienne en ce qui concerne les plaqués défensifs avec un total de 745.

Elimimian a été nommé dans l'équipe d'étoiles de la LCF en 2011, 2014, 2016 et 2017. Il a aussi remporté les trophées de recrue de l'année en 2010 et de joueur par excellence en 2014.

Le champion de la Coupe Grey en 2011 fait partie des 10 joueurs retranchés par les Lions afin de respecter la limite de 75 porte-couleurs imposée par le circuit canadien en vue du 1er mai.

Les Québécois David Ménard et Charles Vaillancourt, des produits des Carabins de l'Université de Montréal (UdeM) et du Rouge et Or de l'Université Laval, ont également été libérés.

Ménard s'est amené en Colombie-Britannique en 2014. Le joueur de ligne défensive a réussi 15 sacs du quart en 5 saisons et 84 matchs.

Vaillancourt est quant à lui débarqué chez les Lions en 2016. Il a disputé 29 rencontres sur la ligne offensive à ses deux premières campagnes, mais a raté la totalité de la dernière en raison d'une blessure à un poignet.

Les Lions ont affiché un dossier de 9 victoires contre 9 revers en 2018. Ils ont terminé la saison au 4e et avant-dernier rang de la Division ouest et ont été éliminés en demi-finales de l'Est.