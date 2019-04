Adam Fox change encore d'adresse

L'espoir à la défense Adam Fox est échangé pour la deuxième fois en quelque 10 mois. Les Rangers de New York ont acquis ses services des Hurricanes de la Caroline mardi contre deux sélections au repêchage.

Le finaliste au trophée Hobey-Baker, remis au joueur par excellence dans la NCAA, a coûté aux « Blue Shirts » un choix de deuxième tour en 2019 et un choix conditionnel de troisième tour en 2020.

Fox a défendu les couleurs de l'Université Harvard lors des trois dernières campagnes.

L'arrière de 21 ans a été repêché au 3e tour (66e rang) en 2016 par les Flames. La direction de Calgary l'a envoyé en Caroline en juin 2018 en compagnie de Micheal Ferland et Dougie Hamilton pour mettre la main sur Noah Hanifin et Elias Lindholm.

Fox a disputé 33 matchs avec le Crimson cette saison et a amassé 9 buts et 39 aides. Il a terminé au 2e rang des pointeurs chez les défenseurs de la NCAA, derrière Cale Makar, vainqueur du trophée Hobey-Baker grâce à 16 réussites et 33 passes.

Le défenseur né à New York a aidé les États-Unis à remporter une médaille de bronze au Championnat mondial de hockey junior en 2018.

Les Hurricanes mènent 2-0 dans leur série du deuxième tour éliminatoire contre les Islanders. Le troisième affrontement aura lieu mercredi à Raleigh.