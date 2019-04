Blessé au genou droit depuis la rencontre à Orlando le 16 mars, Piatti s’est entraîné mardi avec ses coéquipiers pour la première fois en six semaines. Il a cependant dû quitter le terrain 45 minutes après le début de la séance.

« Ce n’est pas tout à fait la même douleur, a d’abord dit l'entraîneur-chef Rémi Garde au sujet de son talentueux milieu de terrain avant de préciser ses propos. C’est une tension, ce n’est pas une douleur, ce n’est pas très important. C’était autant une précaution qu’un problème.

Je vous l’ai dit il y a quelques semaines, il n’y aura pas de baguette magique. Il faut remettre la machine en route et ça peut prendre un peu de temps encore. Rémi Garde, au sujet d'Ignacio Piatti

Il serait donc étonnant de voir l'Argentin jouer samedi contre le New York City FC (2-6-1), à Montréal.

Mais les coéquipiers de celui qu’on appelle Nacho se réjouissaient tout de même de le revoir courir avec aisance lors des exercices.

« Sa présence augmente le niveau de compétition au sein de l’équipe, estime le gardien Evan Bush. Et quand il est en santé, il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue et nous pouvons toujours compter sur lui. »

La présence de Bacary Sagna samedi est également incertaine. Le défenseur français a conclu la dernière rencontre dans la douleur. L’équipe a ainsi préféré le soumettre à des traitements plutôt qu’à un entraînement.

J’ai une tension derrière la cuisse. Je l’ai ressentie avant le match et j’ai laissé aller jusqu’à la fin de la première mi-temps. Après, ça m’a un peu gêné, mais Dieu merci, je n’ai pas de déchirure musculaire. C’est une élongation, donc on va voir comment je vais récupérer avant le match de ce week-end. Bacary Sagna

Plusieurs joueurs de l'Impact souffrent d’ailleurs de problèmes aux ischio-jambiers. Les nombreux voyages et les changements de surfaces et de température sont les principaux motifs évoqués par l’entraîneur.

Bush et Garde honorés

Les deux victoires par jeux blancs (1-0 contre le Fire de Chicago et 3-0 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre) réalisés par l’Impact la semaine dernière ont valu des honneurs individuels à Evan Bush et à Rémi Garde, mais les deux protagonistes ont tenu à ce que ces récompenses soient partagées avec l’ensemble de l’organisation.

Choisi gardien de la semaine, Bush s’est dit surpris de recevoir ce titre compte tenu du fait qu’il n’a pas été tellement occupé.

« La récompense a probablement été attribuée au gardien de l’équipe qui a réussi deux blanchissages, dit-il. Rien ne reflète mieux l’efficacité de la défense. C’est véritablement un honneur d’équipe. Ce n’est pas un cliché. Zac (Diallo), Dan (Lovitz) ou Sam (Piette) auraient facilement pu être choisis. Ils ont joué les deux matchs de la semaine et ont contribué tout autant. »

Rémi Garde, élu entraîneur de la semaine pour la deuxième fois cette saison, a également fait rejaillir l’honneur sur son entourage.

Ça me fait plaisir, bien évidemment, mais c’est aussi un crédit pour les gens qui travaillent autour de moi, le personnel technique et les gens autour des joueurs. On s’en réjouit. Rémi Garde

Les retombées positives d’un samedi noir

La dégelée de 7-1 à Kansas City semble avoir marqué un tournant dans la saison de l’Impact (5-2-3). Depuis cette catastrophique performance du 30 mars, les hommes de Rémi Garde ont privé leurs rivaux de buts au cours de cinq des six matchs suivants.

« Il y a eu plusieurs changements au sein de l’équipe ce jour-là, des gars étaient éparpillés à travers le monde après la pause internationale, fait valoir Bush. Nous n’étions pas tout à fait nous-mêmes. »

« Il faut se souvenir de ce match-là pour rester solide et pour se dire que si on n’est pas en place défensivement, ça peut faire mal derrière, soutient Sagna. Personnellement, je l’ai toujours en tête et je pense que ça nous sert plus que ça nous dessert aujourd’hui. »

Des fleurs pour Bahiya

Titularisé au cours des deux derniers matchs, le Québécois Clément Bayiha s’est attiré les éloges de son entraîneur.

C’est un garçon qui ne rechigne jamais au travail, qui est très à l’écoute et qui comprend les choses qu’on lui demande. Il essaie de les corriger et en a corrigé un certain nombre. Et il a des qualités athlétiques qui sont celles d’un joueur de très haut niveau. On peut jouer à un haut niveau sans avoir autant de qualités, mais quand on en a autant et qu’on les utilise, c’est déjà un bon postulat de départ. Rémi Garde au sujet de Clément Bayiha

Cela dit, Garde accueillera avec joie Piatti dans son onze partant dès qu'il sera remis. Son attaque, qui n’a inscrit que 12 buts en 10 matchs, pourrait aussi profiter du réveil des Urruti, Okwonkwo et Novillo, plutôt timides jusqu’ici.