Les Alouettes se tournent vers le repêchage pour des renforts

Malgré l'incertitude entourant la vente de l'équipe et l'ombre d'une grève des joueurs qui se profile à l'horizon, les recruteurs des Alouettes de Montréal sont prêts pour le repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF) qui aura lieu jeudi.

Leur directeur du recrutement, Miles Gorrell, affirme ne pas se laisser distraire.

Pour lui, les Wettenhall, propriétaires de l'équipe depuis 1997, ont toujours l’équipe en main. Il continue de recevoir un chèque de paie toutes les deux semaines et il a bon espoir qu’un nouveau contrat de travail sera signé à temps pour l’ouverture des camps le 19 mai.

Les Alouettes n’ont pas de choix de premier tour au repêchage. L’équipe a toutefois deux sélections de deuxième tour (13e et 16e rangs), en plus d’un choix territorial (19e) offert par la LCF aux deux équipes ayant compilé les pires fiches en 2018, soit Toronto (4-14) et Montréal (5-13).

Gorrell estime que la sélection du joueur de ligne offensive Tyler Johnstone au repêchage supplémentaire du 2 juillet dernier compense largement l’absence d’un choix de premier tour.

« Nous avons un choix de premier tour qui est déjà sous contrat et qui est déjà membre de l’équipe. Tyler Johnstone est un premier choix. Nous avions renoncé à notre premier choix 2019, parce que nous savions que Tyler était un joueur vraiment spécial », a insisté Gorrell.

Pour ce qui est du choix territorial, il permettra aux Alouettes d’acquérir les droits d'un joueur né au Québec, peu importe où il a disputé son football universitaire. Autrement dit, rien ne garantit que l’équipe puisera au sein du Rouge et Or de l'Université Laval ou des Carabins de l'Université de Montréal.

Les meilleurs disponibles

Miles Gorrell n’a bien sûr pas dévoilé l’identité des joueurs qui sont dans sa ligne de mire.

S’il a reconnu que le Québec était une riche pépinière de talents, il a clairement laissé entendre que les recruteurs des Moineaux opteraient pour les meilleurs joueurs disponibles.

La cuvée 2019 est riche en receveurs de passes, assez bonne du côté des joueurs de lignes offensive et défensive. Mais parmi les receveurs de passes, on retrouve deux excellents jeunes nés à Montréal... Il y a Justin McInnis, de Pierrefonds, et Hergy Mayala, qui a joué pour les Huskies de l’Université du Connecticut. Miles Gorrell

Même s’il a déjà signé un contrat avec les Bears de Chicago dans la NFL, l'ailier défensif du Rouge et Or Mathieu Betts demeure une cible de choix.

« Mathieu Betts est un très bon joueur de football. On ne gagne pas trois trophées J.P. Metras [remis au meilleur joueur de ligne universitaire au Canada, NDLR] sans posséder d’immenses qualités... Peu m’importe s’il était né sur la Lune, j’essaierais quand même de le repêcher. Reste à savoir s’il sera encore disponible quand viendra notre tour de parole et quels sont nos besoins en tant qu’équipe. Mais j’aime beaucoup Mathieu », a reconnu Gorrell.

Autrement, il espère simplement améliorer son effectif et y ajouter le talent et la profondeur qui aideront l'équipe à récolter plus que cinq victoires, son bilan en 2018.

« Autrement, je devrai probablement me chercher du travail ailleurs », a-t-il lancé sourire en coin.

« C’est pour cela que l’on tient tous ces minicamps et ces camps d’évaluation. C’est pour reconnaître ceux qui ont ce qu’il faut pour devenir de vrais professionnels. On veut aussi éviter de repêcher un mort. Et c’est déjà arrivé », a-t-il ajouté en éclatant de rire.

En effet, en 1995, les Rough Riders d’Ottawa avaient sélectionné l’ailier défensif Derrell Robertson. Le problème est que Robertson était mort quelques semaines plus tôt dans un accident de la route.

Ce dernier était devenu joueur autonome à la suite de la dissolution du Posse de Las Vegas au terme de l’aventure de la LCF en sol américain.