Wimbledon plus généreux pour les oubliés du premier tour

Partagez via Linkedin (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Radio-Canada

Les organisateurs du tournoi de Wimbledon ont augmenté les bourses pour l'édition 2019 de 12 % en moyenne. Le président du tournoi, Richard Lewis, l'a annoncé mardi dans une rencontre de presse.

Le montant total des bourses augmente à 38 millions de livres sterling (66 millions de dollars canadiens). Les gagnants des tournois en simple recevront 4,4 % de plus qu'en 2018, soit 2,35 millions de livres sterling (4,08 M$ CA), divisés en deux parts égales. Agrandir l’image Le tableau des bourses pour le tournoi de Wimbledon de 2019 Photo : Wimbledon Les perdants du premier tour voient leurs émoluments augmenter de 15 % pour atteindre 78 210 $ CA. Par ailleurs, Richard Lewis a confirmé que le terrain no 1 aura un toit rétractable et verra son nombre de sièges augmenter à 12 345. Il y aura donc deux terrains couverts à Wimbledon en cas de pluie. Les travaux ont duré trois ans et ont été faits par la même entreprise qui avait construit le toit du court central en 2009. Ce sera donc le 10e anniversaire du toit rétractable du court central. Ironiquement, il a très peu plu à Wimbledon depuis 10 ans. Le toit rétractable au dessus du terrain no 1 à Wimbledon Photo : Wimbledon Des chronos Pour 2020, les organisateurs ajouteront par ailleurs sur les terrains un chronomètre pour faire respecter la règle des 25 secondes entre les échanges. Les athlètes de l'ATP et de la WTA ont 25 secondes pour servir après la fin du dernier échange. S'ils dépassent 25 secondes, ils reçoivent d'abord un avertissement, puis un point de pénalité en cas de récidive. Jusqu'à 2018, seuls les arbitres avaient un petit chronomètre de chaise pour surveiller les joueurs. Agrandir l’image Le chronomètre au stade Louis-Armstrong à New York, construit en 2018 pour rappeler aux athlètes la règle des 25 secondes entre les échanges Photo : Getty Images / Mike Stobe Le chronomètre pour les athlètes est arrivé en grand chelem aux Internationaux des États-Unis, à Flushing Meadows, en 2018. Les circuits féminin et masculin s'étaient entendus pour installer des chronomètres dans plusieurs tournois de la saison 2018, notamment à Montréal et à Toronto pour la Coupe Rogers. Si plusieurs vedettes, comme Maris Sharapova, sont d'accord avec la règle des 25 secondes, « pour le bien du sport », d'autres ont eu plus de mal à s'y faire. « Je n'aime pas ça, car c'est comme si on se préoccupait d'abord du sport-spectacle avant le sport lui-même », avait expliqué Rafael Nadal, parfois lent à servir. « Les plus grands matchs de l'histoire ont duré très longtemps, de quatre à cinq heures. Pourquoi changer ça », a-t-il ajouté. Les athlètes ont dû s'y habituer et intégrer ces 25 secondes dans leurs gestes routiniers, même Rafael Nadal... En 2018, le président du tournoi de Wimbledon avait dit qu'il ne trouvait pas nécessaire d'installer un chronomètre à cette fin sur les terrains de l'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Le tournoi de Wimbledon a lieu du 1er au 14 juillet.