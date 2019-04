Racing Point comprend l'importance du prochain Grand Prix, à Barcelone

Les pilotes de l'équipe Racing Point, Sergio Pérez et Lance Stroll, savent qu'ils auront beaucoup de travail en Espagne, avec une grosse évolution prévue pour la RP19, et un gros travail d'évaluation en piste.

L'équipe a réussi à placer ses deux voitures dans les points à Bakou, en Azerbaïdjan, en 6e et 9e places.

Les 10 points marqués ont permis à l'équipe canado-britannique de doubler trois équipes jusqu'au 5e rang du classement des constructeurs.

La F1 commence à Barcelone, du 10 au 12 mai, sa saison européenne. Pour les équipes, c'est le moment d'apporter des changements substantiels aux monoplaces.

C'est à Barcelone qu'ont eu lieu les essais d'hiver. Les pilotes et les ingénieurs connaissent parfaitement le circuit, et après le voyage aux antipodes du début de saison, le retour en Europe permet aux équipes de mettre en pratique tous les enseignements des quatre courses disputées.

« Ce sera un week-end important pour nous, a admis Pérez dans le paddock de Bakou.

« C'est généralement un week-end qui donne un élan à la saison ou qui fait mal aux équipes, rappelle le Mexicain. Car ce week-end permet de savoir comment se déroulera la saison, et nous sommes très optimistes. »

Lance Stroll durant le Grand Prix de Chine Photo : Getty Images / Charles Coates

C'est pour cela que les deux pilotes seront mis à contribution pour évaluer les nouvelles pièces lors des essais libres du vendredi, durant les trois heures de travail en piste autorisées.

Et c'est pour cela que Lance Stroll, qui a obtenu de bonnes notes de la presse spécialisée pour sa course à Bakou (7 et 8 sur 10), doit absolument trouver le moyen d'améliorer sa performance en qualifications, sur un tour. Un exercice qu'il ne maîtrise toujours pas à sa troisième saison en F1.

Le pilote du Québec n'a pas encore réussi à passer en deuxième portion de la séance (Q2) en quatre tentatives, tandis que son coéquipier a atteint deux fois Q3.

« Le milieu de grille est très serré. Il n'y a que quelques dixièmes qui séparent les équipes en 4e et en 9e places au classement, a fait remarquer Stroll à Bakou. Il nous faut aller chercher de la vitesse à Barcelone. »

« Nous devrions être plus performants en Espagne, ce qui nous permettra de viser plus haut », dit Pérez.

La mission que doit remplir Lance Stroll (d'améliorer son sort sur un tour, en qualification) est d'autant plus importante que l'équipe Racing Point est à un seul point de McLaren, 4e au classement des constructeurs.

Les deux équipes ont marqué le même nombre de points à Bakou, soit 10.