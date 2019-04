Il y a 25 ans, la F1 perdait Roland Ratzenberger, un jour avant Ayrton Senna

L'Autrichien pilotait pour la petite équipe Simtek. Il avait travaillé fort, sans grand budget, pour se frayer un chemin jusqu'en F1.

Il a perdu son aileron arrière juste avant la courbe Villeneuve, un grand droit rapide, qu'il négociait à 306 km/h. Sans appui, la voiture a foncé droit dans le mur de ciment. Ratzenberger a été tué sur le coup.

L'accident qui a coûté la vie à Roland Ratzenberger au circuit d'Imola le 30 avril 1994. Photo : Getty Images / AFP

Toute la communauté de la F1 avait été choquée, les plus jeunes pilotes n'avaient jamais été soumis à la perte soudaine d'un des leurs. C'était le premier décès en F1 huit ans. Gilles Villeneuve était mort en qualification à Zolder en 1982, à la veille du Grand Prix de Belgique, et Riccardo Paletti au départ du Grand Prix du Canada à Montréal.

Ayrton Senna avait été très affecté par la mort de l'Autrichien. Il était allé sur les lieux de l'accident dans une voiture de la direction de course pour discuter avec les commissaires, car il voulait comprendre.

Il avait d'ailleurs été rappelé à l'ordre pour ce geste le dimanche matin, par courrier de la FIA, les officiels considérant qu'il n'avait rien à faire sur place.

Profondément affecté par ce drame, il avait pleuré sur l'épaule du responsable médical de la FIA de l'époque, Sydney Watkins. Et éprouvant un mauvais pressentiment, il avait confié à sa compagne qu'il ne voulait pas participer à la course.

Ayrton Senna discute avec le responsable médical de la FIA de l'époque, Sydney Watkins, après l'accident de Roland Ratzenberger le 30 avril 1994. Photo : Getty Images / JEAN-LOUP GAUTREAU

Voyant sa détresse, M. Watkins lui avait conseillé de s'arrêter, fort de ses trois titres, et de rentrer à la maison. Senna lui avait dit qu'il « ne pouvait laisser tomber, qu'il devait continuer ».

Le Français Alain Prost, quadruple champion du monde, se souvient de son ancien rival et ami en ce samedi 30 avril 1994.

« Je ne l'avais jamais vu aussi perturbé et préoccupé par la sécurité des pilotes en général, a expliqué Prost. Ça correspondait à son état d'esprit du moment. Il semblait bien différent de celui que j'avais connu quand je courais encore, six mois plus tôt. Quelqu'un de plus fragile, beaucoup moins serein. »

Le plus bel hommage à Ratzenberger aurait dû lui être rendu par Ayrton Senna lui-même. Lorsqu'il a été extrait de sa Williams, le lendemain, le pilote brésilien avait tout contre lui dans son cockpit un drapeau autrichien qu'il avait l'intention de brandir en mémoire de son collègue une fois qu'il aurait franchi la ligne d'arrivée.

Le président de la FIA de l'époque, Max Mosley, avait choisi d'aller aux funérailles du pilote autrichien.

« Je suis allé aux obsèques de Ratzenberger plutôt qu'à celles de Senna où tout le monde s'est rendu parce que j'avais le sentiment qu'il fallait le soutenir ainsi que sa famille, a dit Max Mosley un peu plus tard. Ayrton avait eu le succès, la reconnaissance du monde entier, des funérailles nationales au Brésil, etc. Ratzenberger n'était qu'une simple victime, mais la tristesse était immense dans sa famille. »

L'accident de Roland Ratzenberger avait provoqué un électro-choc. À la hâte, les pilotes s'étaient regroupés en un syndicat pour réfléchir sur la sécurité. Senna en avait été nommé président, aidé par Gerhard Berger (Ferrari) et par Michael Schumacher (Benetton).

(De gauche à droite) Nigel Mansell, Jean Alesi, Heinz-Harald Fretzen, Michael Schumacher et Damon HIll rendent hommage à Roland Ratzenberger et à Ayrton Senna le 30 avril 1995 à Imola. Photo : Getty Images / JEANNOT LAPEYRE

Roland Ratzenberger n'avait pris part qu'au Grand Prix du Pacifique à Okayama, et il avait terminé 11e. Il avait atteint la F1 à 33 ans, tandis que Senna, né la même année que lui (1960), commençait sa 11e saison.

L'équipe Simtek avait arboré le slogan « Pour Roland » sur la prise d'air du moteur jusqu'à la fin de la saison 1994.