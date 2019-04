Le Canada en demi-finales du mondial de parahockey

Le Canada s'est imposé 4-0 contre la Corée du Sud au Championnat du monde de parahockey à Ostrava, en République tchèque, mardi. Ce résultat lui permet de conclure le tour préliminaire au 2e rang du groupe A et de passer en demi-finales.

L'attaquant Tyler McGregor a été le principal artisan de cette victoire avec une récolte d'un but et de deux mentions d'aide. C'est d'ailleurs lui qui a ouvert la marque tôt en première période avant de voir son coéquipier Zach Lavin doubler l'avance 10 minutes plus tard.

En deuxième et troisième périodes, l'équipe canadienne a pu compter sur l'efficacité de ses unités spéciales pour prendre le large. Le défenseur Liam Hickey a d'abord touché la cible en désavantage numérique à 6:43 en deuxième pour porter la marque à 3-0. Son coéquipier Greg Westlake a ensuite mis le match hors de portée des Sud-Coréens avec le quatrième filet du Canada en avantage numérique au début du troisième engagement.

Dans la victoire, le gardien Dominic Larocque a repoussé l'unique tir que les Sud-Coréens ont dirigé vers lui. Il a aussi récolté une mention d'aide sur le but de McGregor.

Avec une fiche de deux victoires et une défaite, le Canada termine derrière les États-Unis, qui ont encore un match à disputer contre la Norvège mardi après-midi. Les Américains ont défait les Canadiens 3-1 samedi dernier à leur premier match du tour préliminaire.