Hockey sur luge : l’improbable et fulgurante ascension de Jean-François Huneault

Ce n’est que l’automne dernier que l’Eustachois de 24 ans s’est initié à ce sport qui est rapidement devenu une véritable passion.

« J’ai vu une vidéo d’Antoine Lehoux qui fait partie de l’équipe nationale. J’ai demandé où je pouvais apprendre ce sport. Et grâce à Maxime Gagnon, l'entraîneur-chef de l’équipe provinciale de hockey sur luge, j’ai commencé en septembre avec le volet de développement de l’équipe de Montréal. Mais j’ai monté assez vite à cause de mes capacités », dit humblement ce nouvel athlète.

Huneault s'est en effet joint à l’équipe du Québec dès le camp du mois de novembre. C’est même lui qui occupe le poste de numéro un. Et il se retrouve depuis vendredi dernier au camp de l’équipe de développement du Canada à Montréal.

C’est le moment de ma vie que j’aime le plus. Ça m’a donné beaucoup de motivation à aller plus loin et à m’accomplir. Jean-François Huneault

Il faut comprendre que le sémillant jeune homme a vécu une enfance difficile à cause de sa condition, la neuropathie sensitive.

« On l’a découvert quand j’avais l’âge de 8 ans. Je m’étais fracturé un pied et je marchais dessus quand même, raconte-t-il. Le médecin trouvait que ce n’était pas normal. Des tests ont prouvé que j’avais la neuropathie. Je perds de la sensibilité dans le bas des jambes dans les bras et les mains. »

Après avoir appris le diagnostic, le tout jeune écolier qu’il était a vécu dans le déni.

« Je faisais comme si je n’avais rien, se souvient-il. Je faisais du sport comme les autres jeunes. J’ai fait mon cascadeur et je n’ai pas fait attention à ma condition. J’ai souffert d’infections et j’ai souvent été hospitalisé. J’ai manqué beaucoup d’école… C’était difficile. »

À son insu, le petit Huneault a subi plusieurs fractures et a dû être amputé en quelques occasions, notamment de quelques bouts de doigts ou d’orteils.

Malgré tout, à 13 ans, il vivait la vie d'un gardien de but, mais a dû y renoncer deux ans plus tard.

« J’avais trop de fractures aux pieds et je ne pouvais plus porter de patins de gardiens de but, se remémore-t-il. J’ai dû abandonner ma passion. »

Il a dû aussi renoncer à étudier après la deuxième année du secondaire. En fait, c’est surtout à l’hôpital et à la maison que le garçon a passé le gros de son temps.

Depuis, sa vie a bien changé. À 20 ans, il a décidé de terminer ses études secondaires, objectif qu’il a atteint avec succès.

Un mentor de renom

Jean-François se consacre maintenant entièrement au hockey sur luge. Il a la chance de compter sur les bons conseils de Dominic Laroque, gardien avec l’équipe nationale, vice-championne paralympique à Pyeongchang l’année dernière.

Une relation inspirante qui lui donne un fulgurant élan.

« Dès septembre, je fréquentais déjà Dominic et mon but était déjà de me rendre aux Jeux paralympiques. On m'a dit que c’était des buts trop hauts, mais je les ai atteints assez vite, affirme Huneault, sourire en coin. Mais il croit que j’ai une chance avec Team Canada. »

Une progression plus qu’intéressante pour l’homme qui vivait reclus dans le sous-sol de la résidence familiale et qui avait abandonné le sport depuis son adolescence.

Je restais chez moi et j’écoutais des films. Je n’avais pas de buts en tant que tels. Je ne pouvais pas vraiment travailler. Je me blessais souvent au travail et je devais être hospitalisé. Jean-François Huneault

Alors comment diable parvient-il donc aujourd’hui à jouer au hockey luge sans se faire mal, demandez-vous? La réponse est toute simple.

« Je fais plus attention à moi depuis que je joue au hockey, dit-il. Mon but, c’est vraiment de me rendre le plus haut possible tout en restant en santé. »

Il s’entraîne désormais avec tout le sérieux du monde sur et hors glace et surveille désormais son alimentation.

Jean-François Huneault pendant une séance d'entraînement de l'équipe canadienne de développement de hockey sur luge Photo : Radio-Canada / Kolya Hubacek-Guilbault

Au camp de l’équipe de développement du Canada, il rivalise avec trois autres gardiens.

« J’ai regardé des vidéos pour voir leur style et j’avais hâte de voir à quoi ressemblaient les joueurs de ce camp. Ça s’est bien passé. Je suis très fier. »

Ce genre de compétition est un phénomène nouveau dans sa vie de parahockeyeur, mais grâce aux bons mots de son mentor, il garde confiance en ses moyens.

« C’est une des premières fois que je me retrouve en compétition avec un ou des gardiens de but. J’essaie de penser à ma performance et j’y vais au jour le jour. »

Jusqu'ici, tout se passe bien pour Huneault, qui n'était pas des quatre joueurs retranchés mercredi.

Les curieux pourront le voir à l’aréna Howie-Morentz, à Montréal, où le camp se poursuit dans le cadre du Défi sportif.

Vendredi, samedi et dimanche, les Canadiens croiseront le fer avec une sélection de joueurs américains.