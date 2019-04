John Tavares mènera l'attaque du Canada au Championnat du monde

La vedette des Maple Leafs de Toronto en sera à une troisième participation à cet événement, après celles de 2010 et 2011, lui qui avait déjà joué pour l'équipe canadienne au Mondial junior en 2008 et 2009.

Parmi les 22 joueurs retenus par la direction, 7 ont déjà endossé le chandail canadien à ce tournoi, dont Sean Couturier (Philadelphie), Kyle Turris (Nashville) et Thomas Chabot (Ottawa).

À l'opposé, quatre membres de la formation que dirigera Alain Vigneault en seront à leur baptême de feu : Jonathan Marchessault (Vegas), Tyler Bertuzzi (Détroit), Brandon Montour (Buffalo) et Troy Stecher (Vancouver).

« C'est toujours une occasion spéciale quand tu es appelé à représenter ton pays à l'échelle internationale, a dit Jason Botterill, membre du comité de direction d'Équipe Canada. La formation est un mélange de jeunes et de vétérans. Nos entraîneurs sont enthousiastes de travailler avec ces joueurs. »

Outre Couturier, Vigneault pourra compter sur un autre membre des Flyers de Philadelphie, qu'il dirigera la saison prochaine en la personne de Carter Hart. Les deux autres gardiens de but seront Matt Murray (Pittsburgh) et McKenzie Blackwood (New Jersey).

Le Canadien de Montréal n'est représenté que par Kirk Muller qui agira à titre d'entraîneur adjoint.

Les Canadiens iront s'entraîner à Vienne et y affronteront les Autrichiens le 7 mai. Ils joueront leur premier match du tournoi le 10 mai contre la Finlande. Des matchs contre le Danemark, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la

Slovaquie et les États-Unis sont également au programme du tour préliminaire.

Le Canada, 20 fois champion du monde depuis 1931, tentera de remporter l'or pour la première fois depuis 2016.

Voici la liste complète des joueurs canadiens :