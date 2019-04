Plus la saison de Lance Stroll avance, plus la pression monte

Avant le début de la saison, j’écrivais dans cette chronique que le fait que Lawrence Stroll se soit porté acquéreur de Racing Point était susceptible de créer une situation fort malsaine dans le paddock.

En 2016, Lawrence Stroll avait propulsé son fils dans la jungle de la F1, à l’âge de seulement 18 ans, en signant un chèque d’une cinquantaine de millions à l’écurie Williams. Après deux saisons très ordinaires, le père a poussé la note encore plus loin en achetant une écurie, rien de moins, pour favoriser l’avancement de la carrière de Lance.

Jusqu’à présent, l’expérience est loin de rapporter les dividendes escomptés.

***

Quand Stroll et ses associés se sont portés acquéreurs de l’écurie Force India (rebaptisée Racing Point) en 2018, les deux pilotes de cette équipe étaient le jeune Français Esteban Ocon et le vétéran mexicain Sergio Pérez.

Durant toute la saison 2018, Ocon s’est montré plus rapide que Pérez. En fait, les deux ne jouaient pas dans la même ligue. Lors des qualifications, le Français, un protégé de Mercedes, a devancé Pérez 16 fois en 21 épreuves. Donc pour Ocon, sur l’ensemble de la saison, un avantage de 35 places sur la grille de départ. Ce n’est pas rien!

Quand le temps est venu de choisir leurs pilotes pour la saison 2019, allez savoir pourquoi, les dirigeants de Racing Point ont décidé de virer Ocon, issu d’une famille modeste, et de garder Pérez, financé par le milliardaire mexicain Carlos Slim.

Esteban Ocon et Lance Stroll à Suzuka l'an dernier Photo : Getty Images / MARTIN BUREAU

Ocon, malgré son immense talent, s’est retrouvé sans volant à la suite de cette décision. Cette saison, il agit comme pilote de réserve pour Mercedes.

Le Mexicain s’avérait sans doute moins menaçant pour Stroll. Mais dans les faits, Racing Point s’est tirée dans le pied en se séparant du pilote qui établissait les temps de référence de ses monoplaces.

***

Revenons maintenant à nos moutons. Depuis le début de la saison 2019, incroyablement, Sergio Pérez a l’air d’un pilote d’exception lorsqu’on le compare à Lance Stroll.

Lors des quatre premières séances de qualification, Pérez a devancé Stroll chaque fois. Même si la saison commence à peine, le Canadien a déjà cédé 25 places à son coéquipier sur la grille de départ. C’est énorme. En fait, il s’agit du plus grand écart entre deux coéquipiers au sein du plateau.

Par ailleurs, même si la monoplace de Racing Point devrait aisément franchir la première des trois étapes éliminatoires lors des qualifications, Lance Stroll n’y est pas encore parvenu.

Le niveau de pression doit donc être assez élevé, merci.

Dans le paddock, les pilotes d’élite témoignent peu de respect à l’endroit des pilotes dits payants. Et pour l’instant, la trame narrative pour Racing Point est celle d’un pilote payant, nettement dominé la saison dernière, qui sert une véritable correction au fils du propriétaire de l’écurie.

Dans les officines de Racing Point, la situation ne doit pas être rose non plus. Le plan de Lawrence Stroll ne consistait certainement pas à faire camper à son fils un rôle de faire-valoir auprès de Sergio Pérez.

***

Lance Stroll derrière Esteban Ocon à Monza en 2018 Photo : Getty Images / Mark Thompson

À sa première saison en F1, Lance Stroll s’était fait dominer 18 à 2 en qualifications par son partenaire chez Williams, Felipe Massa. Le Brésilien, un vétéran qu’on avait sorti de sa retraite pour disputer le championnat de 2016, avait pourtant perdu pas mal de lustre. À juste titre, on se disait toutefois que Stroll était une recrue et, qu’après tout, même Gilles et Jacques Villeneuve avaient été clairement devancés par leurs coéquipiers à leur première saison.

En 2017, toujours chez Williams, Stroll a devancé son nouveau partenaire Sergei Syrotkin, un pilote payant de faible niveau, seulement 12 fois sur 9 lors des qualifications. Sur l’ensemble de la saison, le Russe a toutefois eu le dessus sur Stroll par sept places sur la grille de départ.

Puis cette année, c’est 4-0 en faveur de Sergio Pérez...

Peu importe sa position sur la grille, Lance Stroll est reconnu pour la qualité de ses départs. Il a un bon flair pour ces situations, qui lui permettent de réussir de nombreux dépassements. Puis en course, de façon générale, Stroll se bagarre généralement assez bien.

Le hic, c’est que pour avoir du succès en F1, il faut au préalable être capable de tirer le maximum de sa monoplace pour la qualifier le plus avantageusement possible. Jusqu’à maintenant, les résultats de Stroll en qualifications indiquent clairement qu’il se situe sous la moyenne.

La décision de Lawrence Stroll d’acheter une écurie à son fils était sans doute unique dans l’histoire des sports professionnels majeurs. Incidemment, elle crée aussi une dynamique inédite.

Si Lance Stroll devait s’avérer incapable de sérieusement rivaliser avec Pérez cette saison, ce serait probablement la première fois qu’une écurie serait embarrassée par le rendement de son pilote le plus performant.