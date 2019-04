Zidane ne veut pas défendre ses joueurs après une autre défaite du Real Madrid

L'ancien international français, aujourd'hui entraîneur, généralement mesuré dans ses commentaires, a perdu patience après la défaite des siens.

« Je défends toujours mes joueurs, mais pas aujourd'hui, a-t-il lancé. On ne peut pas se permettre de jouer de cette façon, et je fais partie des responsables. On n'a rien fait de la première minute à la 90e, et on doit présenter nos excuses. »

Cette défaite met pratiquement fin aux espoirs du Real de rejoindre l'Atletico Madrid au deuxième rang du classement de la Liga.

Si le Real ne peut pas combler l'écart de 9 points qui le sépare de l'Atletico d'ici la fin de la saison, l'équipe de Zidane finira au troisième rang pour la deuxième année d'affilée, ce qui ne lui était pas arrivé en 45 ans.

« Il reste trois matchs à jouer, et après c'est enfin terminé », a dit Zidane, exaspéré.

Le FC Barcelone a conservé samedi son titre de champion d'Espagne, son huitième en 11 ans.

Zinédine Zidane est revenu le 11 mars au banc du Real pour remplacer l'Argentin Santiago Solari, fortement critiqué.

Lorsqu'il avait quitté l'équipe au printemps 2018, il avait dit qu'il fallait « du changement » dans un effectif vieillissant et repu de trophées.

Avec en poche un contrat jusqu'en juin 2022, il a la mission de rebâtir l'équipe en vue de la saison prochaine. Mais avant de penser aux changements à faire, il doit d'abord s'assurer que l'équipe offrira un spectacle décent pour les amateurs d'ici la fin de la saison.

« On ne peut pas finir la saison comme ça, il faut montrer plus de respect pour notre sport et pour le club », a-t-il conclu.