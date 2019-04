Barrie et Landeskog ramènent l'Avalanche sur le chemin de la victoire

Tyson Barrie et Gabriel Landeskog ont récolté un but et une aide pour remettre l'Avalanche sur le droit chemin en deuxième période et la formation du Colorado a défait les Sharks de San Jose 4-3, dimanche, égalisant la série 1-1.

Landeskog a amorcé la remontée des visiteurs en remettant les compteurs à zéro à 8:21 de la deuxième période. Il a par la suite mis la table pour le but égalisateur de Barrie en luttant pour la rondelle derrière le filet des Sharks.

Matt Nieto a creusé l'écart en enfilant l'aiguille à mi-chemin au troisième engagement et Nathan MacKinnon a complété la marque dans un filet désert, avec un peu plus d'une minute à faire. Barrie a ajouté une aide à sa fiche sur le troisième but des siens.

Philipp Grubauer a stoppé 31 des 34 tirs dirigés vers lui, après avoir accordé quatre buts lors du premier duel de la série. Il a récolté une mention d'assistance sur le but de MacKinnon.

Après avoir été limitée à six tirs au but lors des 20 premières minutes de jeu, l'Avalanche a répliqué en dirigeant 13 lancers vers Martin Jones lors de la deuxième et de la troisième période.

Evander Kane a inscrit les Sharks au pointage au premier tiers. Brent Burns, qui avait amassé quatre points lors du premier match, a joué les trouble-fête et a réduit l'écart à deux reprises en troisième période. Le défenseur vedette a également récolté une mention d'aide.

À l'autre bout de la patinoire, Jones a bloqué 28 rondelles.

L'Avalanche avait aussi subi un revers lors du premier match de sa série de premier tour contre les Flames de Calgary avant de remporter les quatre suivants.