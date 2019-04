Une troisième médaille pour Aurélie Rivard à Glasgow

En finale, elle a fait un temps de 28,20 s, qui lui a valu 914 points. La Britannique Alice Tai a triomphé avec 1030 points, devant l’Italienne Carlotta Gilli (926 points). Comme l’épreuve opposait des athlètes de plusieurs catégories, les chronos ont été convertis en points pour déterminer le classement final.

Plus tôt cette semaine, Aurélie Rivard avait gagné l’argent au 100 m libre et au 400 m libre. « On ne sait jamais ce qui va arriver aux compétitions avec un pointage, mais j'espérais ramener le plus de médailles possible », a-t-elle indiqué.

Elle a constaté une belle progression dans ses temps au courant de la semaine. « Je suis contente d'avoir nagé plus vite qu'aux essais canadiens de Toronto. Je vais maintenant me baser sur cette performance pour travailler mes départs et mes fins de courses », a dit l’athlète de 22 ans.

Elle sera de retour à la compétition en juin prochain pour participer à la Série mondiale de Berlin, en Allemagne.