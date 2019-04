Joanna Brown sur le podium aux Bermudes

« C’était pas mal du tout, a noté Brown à CBC Sports. Je ne sais pas quoi dire! J’ai visualisé ce moment depuis toujours et j’ai tout donné [samedi]. Je suis si heureuse! »

L’athlète de 26 ans a complété le parcours avec de bonnes performances au vélo et à la course à pied, en dépit de la pluie, pour enregistrer un temps de 2h 2 min 5 s.

L’Américaine Katie Zaferes (1:59:52) a remporté la course devant la Britannique Jessica Learmonth (2:01:33).

« C’était une course vraiment bizarre, a reconnu Brown. On savait qu’on aurait du mauvais temps. Nous ne savions même pas si la course allait avoir lieu. Il pleuvait des cordes pendant la nage, on se serait cru dans une tornade. »

Brown a terminé deux fois en 4e place sur le circuit de la Série mondiale, chaque fois lors de l’étape de Montréal, en 2017 et 2019.

Elle est devenue la quatrième Canadienne de l’histoire à remporter une médaille aux Jeux du Commonwealth, au printemps dernier, avec le bronze à Gold Coast.