La course de FE de Paris dans le collimateur d'un candidat à la mairie

Cet engagement rappelle celui de Valérie Plante en 2017, alors candidate à la mairie de Montréal, qui avait fait la même déclaration.

Elle avait tenu promesse une fois élue, en résiliant le contrat de trois ans (2017-2018-2019) signé avec le championnat sanctionné par la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Cette décision unilatérale de Valérie Plante lui a valu de faire l'objet d'une poursuite de la FE pour non respect du contrat signé.

À LIRE À CE SUJET: La Ville de Montréal paiera 600 000 dollars pour se défendre dans le dossier de la FE

Sur son compte Twitter, le candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, a été clair:

« Si je suis élu Maire de Paris, je supprimerai le Grand Prix de Formule électrique qui est une aberration environnementale, a écrit le candidat. Des paroles et des actes. »

Le contrat liant la capitale de la France au championnat de formule E a été reconduit jusqu'en 2022 à la suite d'un vote du conseil de la Ville de Paris.

« Si les Parisiens me font confiance, je dénoncerai le contrat », a expliqué M. Griveaux en marge de la quatrième édition de l'épreuve.

La course a eu lieu samedi sur le circuit temporaire de 1,9 km (14 virages) érigé autour de l'hôpital des Invalides (qui abrite le tombeau de Napoléon) dans le 7e arrondissement.

Selon Benjamin Griveaux, « l'événement ne rapporte rien à Paris, et il ne convertit personne à la voiture électrique. »

« Pour cet événement, on a déversé 9000 m3 de goudron pour quelques heures de course. Un goudron qu'on enlèvera le soir-même. C'est une aberration écologique », a-t-il affirmé sur les ondes de BFM TV.

M. Griveaux dénonce aussi les nuisances causées aux Parisiens.

« N'y a-t-il pas suffisamment d'embouteillages à Paris ? s'est-il interrogé. On ferme les stations de métro, on boucle les Invalides, on rend l'accès des musées difficile. »

Trois stations de métro ont en effet été fermées samedi, jour de l'événement.

Selon le quotidien Le Monde, le coût d'organisation de la course de FE de Paris, financé uniquement par le secteur privé, s'élève à 10 millions d'euros, soit 15 millions de dollars canadiens.

Au total, 4500 places ont été vendues, à 55 euros (82 dollars), et 3000 places ont été allouées aux organismes institutionnels et aux riverains ou vendues aux entreprises partenaires.

Quand on sait que la FIA a son siège à Paris, et que son président, le Français Jean Todt, fait de la mobilité électrique une des priorités de l’organisation qui sanctionne le championnat, on imagine mal comment la ville de Paris pourrait laisser tomber la formule E, comme l'a fait Montréal.

De gauche à droite: Anne Hidalgo, maire de Paris, Jean Todt, président de la FIA et Alejandro Agag, président du championnat de Formule E, lors d'une conférence de presse de présentation de la course de Formule E de Paris Photo : Getty Images / BERTRAND GUAY

Voici d'ailleurs ce que disait Jean Todt au magazine Forbes en juin 2018:

« La Formule E a besoin de temps pour mûrir, mais elle connaît déjà un beau succès. Les grands constructeurs jouent le jeu et des courses sont organisées avec l’accord des grandes villes aux quatre coins de la planète, Hong Kong, New York, Zurich, Berlin, Rome, Paris. »

« Le message en faveur d’une mobilité électrique, et donc respectueuse de l’environnement, passe bien, affirmait M. Todt, notamment grâce aux forums FIA que nous organisons avec les acteurs de la mobilité en marge des courses de FE. »

« L’accord long terme avec le promoteur du championnat nous donne pour l’instant entière satisfaction, indiquait-il. La Formule E est une belle illustration des ponts que nous construisons à la FIA entre le sport automobile et la mobilité du futur. »