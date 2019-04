Deux autres médailles pour les judokas canadiens

El Nahas a dominé ses affrontements du début à la fin de la journée. Il a d’abord vaincu l’Américain Nathaniel Keeve, pour ensuite disposer du Mexicain Alexis Esquivel et du Cubain Jose Armenteros.

En finale, il l’a emporté par ippon sur le Brésilien Leonardo Goncalves grâce à une projection spectaculaire.

« J’ai été plus prudent qu’à notre dernier affrontement et il l’a été aussi, ce qui a fait un combat un peu plus serré. Je savais que j’étais capable de le vaincre et que j’allais pouvoir le jeter au sol à la fin et c’est ce qui est arrivé », a-t-il confié.

Shady El Nahas combat chez les seniors depuis moins d’un an et vise une participation aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. « J’ai commencé en me disant que je pouvais tout gagner, mais j’ai vite constaté que j’ai besoin de plus d’expérience, plus de force et plus de masse, a indiqué le médaillé d’or. J’y travaille chaque jour et j’espère que ça va m’aider à me qualifier. »

Une première pour Zachary Burt

C’était la première fois que Zachary Burt montait sur le podium des Championnats panaméricains seniors.

Après avoir remporté ses deux premiers duels de la journée, il s’est incliné face au Cubain Ivan Felipe Silva Morales. Il a ensuite gagné le bronze face au Péruvien Yuta Galarreta Villar.

« Ça a vraiment été une bonne journée, a lancé l’athlète de 25 ans. J’ai fait quelques erreurs en demi-finales, mais j’ai été en mesure de revenir fort et de gagner une importante médaille pour les qualifications olympiques. »

La formation canadienne termine les Championnats panaméricains avec une récolte de 10 médailles.