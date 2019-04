Minjee Lee au sommet à Los Angeles, Brooke Henderson s’accroche

Associated Press

Lee a remis une carte de 67 (-4) pour montrer un pointage cumulatif de -11 sur le parcours du club de golf Wilshire. L'Australienne de 22 ans a réussi un oiselet lors de ses deux premiers trous avant de commettre un triple boguey au troisième trou.

Lee s'est ressaisie et elle a inscrit un oiselet aux 5e, 6e, 10e, 14e et 17e fanions pour se donner une avance d'un coup devant la Danoise Nanna Koerstz Madsen (67).

Classée 4e au monde, Lee a signé le dernier de ses quatre titres sur le circuit de la LPGA en mai, lors du Championnat Volvik. Elle a terminé au 3e échelon la semaine dernière, à Hawaï.

Inbee Park a ramené une carte de 68 et elle occupe seule la 3e place, à -7. La Sud-Coréenne a gagné 19 fois sur le circuit de la LPGA, dont 3 fois lors d'un majeur, mais elle n'a pas triomphé en plus d'un an.

Jin Young Ko (67), la meilleure joueuse au monde, et Morgan Pressel (70) se retrouvent à égalité en 4e position, à cinq coups de la tête.

La Canadienne Brooke M. Henderson a joué 69 et elle a grimpé de quelques rangs pour pointer à égalité au 12e échelon, à -3. Ses compatriotes Anne-Catherine Tanguay (73) et Jaclyn Lee (76) partagent quant à elles la 41e place.