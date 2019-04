Eugenie Bouchard se sépare de son entraîneur Michael Joyce

« Genie et moi avons décidé d'un commun accord d'arrêter notre collaboration », a indiqué Joyce sur son compte Twitter.

Joyce a notamment entraîné la Russe Maria Sharapova de 2004 à 2011, et plus brièvement la Bélarusse Victoria Azarenka et la Britannique Johanna Konta.

Bouchard, 25 ans, n'est plus apparue sur le circuit féminin depuis sa défaite à Miami dès le premier tour des qualifications, mi-mars.

Elle avait indiqué jeudi sur Twitter qu'elle poursuivait sa convalescence après une blessure aux abdominaux, sans donner de date précise pour son retour en compétition.

L'ancienne no 5 mondiale est désormais 81e au classement WTA et affiche au bilan de six victoires et sept défaites en 2019.