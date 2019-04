Aurélie Rivard à nouveau sur le podium aux Séries mondiales de paranatation

La nageuse québécoise a remporté le 400 m style libre, au lendemain de sa deuxième place au 100 m libre.

« C’était une bonne course en général et je suis satisfaite du temps, même si j’ai dû souffrir pour y arriver. Je ne m’attendais pas à ce que ça fasse aussi mal! Au final, je voulais battre les autres S10 de ma course et c’est ce que j’ai fait. »

Cinquième en qualifications, Rivard a touché le mur en 4 min 33,96 s.

La Britannique Eleonor Simmonds a remporté la course, devant la Polonaise Oliwia Jablonska.

Samedi, Rivard participera au 100 m dos.