Daniel Lovitz trouve injuste le traitement de la MLS envers Montréal

Le refus de la MLS de reporter le match contre le Revolution a contraint le onze montréalais à disputer la rencontre à peine deux heures après être descendu d’avion.

Le défenseur Daniel Lovitz s’est fait le porte-parole de l’équipe pour décrire le sentiment d’injustice dont elle pense avoir été l’objet. Au lieu de bouder, les joueurs de l’Impact se sont servis de cette frustration comme source de motivation.

On aurait pu se servir de l’incident [du retard de l’avion, NDLR] comme excuse, mais ç’aurait été trop facile. Il s’agissait d’un de ces cauchemars logistiques. En tant que joueurs, nous n’avons aucun contrôle là-dessus. C’est comme jouer par mauvais temps ou sur un terrain en piteux état. On a trouvé notre motivation en songeant que l’adversaire croirait que nous serions désavantagés. Nous avons commencé le match en force pour ensuite dicter le rythme.

Les mauvais sentiments ont été amplifiés quand l’équipe a dû rentrer à Montréal immédiatement après le match au lieu de profiter d’une bonne nuit de sommeil et ne revenir à la maison que le lendemain matin.

Il faut savoir que la source du problème provient peut-être du fait que la MLS limite le nombre de vols nolisés que peut utiliser chacune de ses équipes au cours d’une saison. Autrement, les équipes sont tributaires des horaires des compagnies d’aviation.

« C’est l’un des beaux ajustements que nous avons été en mesure de faire grâce à la gestion fantastique de la ligue », a lancé Lovitz sur un ton sarcastique. Invité à répéter son propos, il a dit en riant qu’il ne se souvenait plus de ce qu’il venait de dire.

Lovitz a décrit l’ambiance et le mot d’ordre qui prévalent dans le vestiaire comme étant quelque chose ressemblant à « nous contre le reste du monde ».

Lovitz a appuyé sa tirade en rappelant qu’il avait joué ailleurs avant d’arriver à Montréal et qu’il connaît beaucoup de joueurs au sein des autres équipes qui lui confirment que les choses ne se passent pas de la même manière dans les autres villes du circuit Garber.

« C’est plus subtil ailleurs, mais c’est la façon d’opérer de la MLS et il faut vivre avec ça », a-t-il dit.

Lovitz a tenté d’adoucir son discours en ajoutant que l’important demeurait la manière dont l’équipe prépare ses matchs à l’entraînement et la façon dont elle jouera devant son public au stade Saputo.

Abordant le prochain défi de l’Impact (4-2-3), dimanche, à l’occasion de la visite du Fire de Chicago (2-3-3), Lovitz a usé de prudence.

« On n’a pas vraiment eu le temps de les analyser à fond, a-t-il lancé. Mais nous savons qu’ils forment une équipe dangereuse. Ils possèdent beaucoup de bons éléments en attaque. Tout dépend beaucoup de leur comportement sur la route.

« On sait que leur entraîneur-chef [Veljko Paunovic, NDLR] a écopé d’un carton rouge à leur dernier match [face au New York FC, NDLR]. Ça va rendre les choses intéressantes, mais nous allons essayer de contrôler ce que l’on peut contrôler pour ce deuxième match de la saison à la maison. »

Au sujet du bon début de saison de l’Impact, là aussi Lovitz se montre parcimonieux avec ses sentiments.

« Nous avons laissé des points sur la table, des matchs où nous aurions pu montrer plus de hargne et repartir avec la victoire au lieu d’un match nul ou même changer une défaite en résultat nul. »

L’entraîneur-chef Rémi Garde n’a pas voulu jeter d’huile sur le feu. Il ne croit pas que la ligue fasse preuve d’une quelconque discrimination aux dépens de sa formation.

« Je n’ai pas assez d’expérience (en MLS) pour vous dire des choses comme ça. C’est un sentiment que je n’ai pas tout le temps en moi. Mais, j’entends çà et là, de temps en temps, qu’il y a peut-être une différence. Je n’ai pas été dans un autre club américain. Mais si c’est une source de motivation pour nous, il faut continuer comme ça. »

Garde ne veut surtout pas que les partisans de l’équipe embarquent dans une fausse croyance que la ligue s’efforce de désavantager l’Impact.

Il ne faut pas, non plus, devenir paranoïaque. Si on est dans ce championnat, il n’y a aucune raison que l’on ne soit pas traités comme les autres. Jusqu’à preuve du contraire, il y a une équipe canadienne [le Toronto FC,NDLR] qui a remporté des titres. Si on a ce sentiment (de ne pas être traités équitablement), à nous de nous en servir positivement au lieu de ruminer dans notre coin.

Rémi Garde