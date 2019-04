Tout ce que vous devez savoir sur la série Raptors-76ers

Les Raptors ont tout misé sur cette saison en faisant l'acquisition, en deux temps, de Kawhi Leonard et de Danny Green, puis de Marc Gasol, trois vétérans qui, loin de rajeunir l'équipe, ont réduit à ce printemps les chances de victoire des Torontois. Après un premier tour maîtrisé en cinq matchs contre le Magic d'Orlando , le pari de Masai Ujiri sera véritablement mis à l'épreuve pour la première fois contre les 76ers de Philadelphie. État des forces d'une série cruciale pour l'avenir à court et long terme des Raptors.

Dans l’Est, aucune des séries de premier tour n’a eu besoin de plus que de cinq matchs pour trouver sa conclusion, confirmation de l’écart observé pendant la saison entre le quatuor de tête et le reste de l’association. Le premier tour n’aura donc été qu’une autre répétition générale : quatre matchs pour les Bucks et les Celtics; un de plus pour les Sixers et les Raptors. On est loin dans le circuit Silver du côté aléatoire des séries de la LNH.

Avec le départ de LeBron James pour l’Ouest et les lumières d’Hollywood, ces quatre équipes formant l’élite de l’Est ont enfin vu s’ouvrir devant eux les portes de la finale, gardées depuis huit ans par le meilleur joueur de sa génération.

Or, pendant que les Bucks et les Celtics ont encore fait preuve de patience en poursuivant sagement la construction de leur effectif autour de leur jeune coeur, les Sixers et les Raptors ont procédé à une course effrénée aux armements.

Leonard et Green sont arrivés en juillet à Toronto, sans garantie qu’ils restent plus d’un an, tandis que l’ailier étoile Jimmy Butler (18,7 pts/match cette saison) s'est joint à l’équipe de la Ville de l’Amour fraternel en novembre après avoir forcé les Timberwolves à lui trouver une nouvelle adresse en terrorisant ses coéquipiers lors de chaque match et entraînement.

Les deux équipes n’en sont toutefois pas restées là.

Les 76ers ont modifié à nouveau leur cinq partant en faisant l’acquisition de l’ailier fort Tobias Harris (20,0 pts/match), 24 h avant la date limite des échanges, en plus du géant Boban Marjanovic et de Mike Scott, qui verront leur part de minutes dans cette série comme réservistes.

Les deux prises de choix des 76ers, Tobias Harris et Jimmy Butler, pourront être joueurs autonomes en juillet comme Kawhi Leonard. Photo : Getty Images / Michael Reaves

Le lendemain, Masai Ujiri a lui aussi poursuivi le remodelage de sa formation partante en cédant le centre Jonas Valanciunas pour un pivot vieillissant, Marc Gasol, qui à 34 ans demeure l’un des meilleurs joueurs défensifs à sa position et le plus brillant passeur mesurant 2,13 m (7 pi) avant l’avènement de Nikola Jokic.

Tous ces mouvements ont eu raison des analystes. Le dernier duel entre les deux équipes a eu lieu le 5 février, deux jours avant la date limite, si bien qu’il est presque impossible de regarder les quatre affrontements de la saison entre les deux équipes pour en tirer des conclusions de visu sur la série à venir.

Si les données manquent sur la manière que cette troisième réincarnation des Raptors en un an se mesure à celle des 76ers, il est plus que possible de tirer quelques conclusions de la fin de saison et du premier tour éliminatoire. Voici nos cinq clés de la série la plus importante de l’histoire récente des Raptors... enfin, depuis celle de l’an dernier dont il ne faut plus parler (mais au cours de laquelle Toronto s’est fait à nouveau balayer par Cleveland et LeBron James).

1. La défense des Raptors est aussi suffocante qu’espérée, et doit le rester

Au premier tour, Orlando n’a ennuyé les Raptors qu’en réussissant une performance hors norme au tir dans le premier match. Dans les quatre autres rencontres, la défense des Raptors a tout simplement étouffé sa proie comme un boa serrant de quart en quart son emprise, en maintenant le Magic à une récolte famélique de 95 points par 100 possessions, 17 points en deçà de sa récolte moyenne dans les 30 derniers matchs de l’année.

Masai Ujiri a assemblé le cinq partant le plus dévastateur de la NBA en défense. Avec Kawhi Leonard (en 2015 et 2016) et Marc Gasol (en 2013), les Raptors possèdent deux joueurs ayant gagné le titre de défenseur de l’année. Ajoutez à cela au poste de garde Danny Green (2e équipe d’étoiles défensive 2017), qui est allé à l’école des Spurs de Gregg Popovich, et Kyle Lowry, le meneur de la NBA pour les charges offensives, les déviations et les ballons récupérés.

Pascal Siakam subtilise le ballon à JJ Redick. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Ce cinq constrictor serait un brin vieillissant sans l’étonnant Pascal Siakam, qui obtiendra selon toute vraisemblance le titre de joueur le plus amélioré de l’année. L’ailier fort camerounais est capable de défendre lors d’une même possession les cinq joueurs adverses, et il ajoute aux brillants cerveaux défensifs des Raptors la dose d’énergie qui en fait une unité aussi polyvalente qu’asphyxiante pour les attaques adverses.

Et ils auront besoin d’une grande performance défensive pour contrer les Sixers.

2. Les 76ers sont des monstres, des spécimens physiques, mais manquent de raffinement dans leur jeu

Les Sixers ont perdu toute leur marge de manoeuvre cette saison avec l’acquisition de Butler et de Harris, mais avec quatre joueurs de grande qualité, autant à l'attaque qu'en défense, qui mesure plus de 2,03 m (6 pi 8 po), leur cinq partant fait peur.

Tout n’est pourtant pas parfait au royaume des Sixers et cette équipe semble parfois avoir été assemblée par un esprit aussi tordu que celui du Dr Frankenstein de Mary Shelley, obnubilé par la taille des morceaux, plutôt que par leur capacité à coexister.

Quand l’ex-directeur général des Sixers Sam Hinkie a procédé à partir de 2013 à la plus systématique entreprise de « tanking » (naufrage volontaire) jamais effectuée par une équipe professionnelle nord-américaine, son but avoué était d’accumuler le plus de choix possible pour reconstruire à partir, réellement, de zéro.

Hinkie est allé tellement loin dans sa démarche que la direction de la NBA a fait pression sur les propriétaires des Sixers pour qu’ils laissent aller leur DG. Même s’il a été remplacé par Bryan Coangelo, qui a dû démissionner l’an dernier après une affaire rocambolesque de faux comptes Twitter, puis par Elton Brand, les Sixers récoltent aujourd’hui les fruits de son plan, le « Process » : Joel Embiid (3e choix au total), Ben Simmons (1er choix au total), Jimmy Butler (échange), Tobias Harris (échange) et J.J. Redick (joueur autonome).

Joel Embiid par-dessus Kyle Lowry Photo : Reuters / USA Today Sports

Sur papier, c’est une formidable collection de talents, mais l’incapacité de Simmons à prendre des tirs de l’extérieur, combiné à la rapide chute de Markelle Fultz (1er choix au total), qui a littéralement oublié comment lancer un ballon à sa première année dans la NBA, avant d’être donné à Orlando, font que les Sixers sont un peu lourds et patauds à l'attaque.

Comme si ces géants se marchaient parfois sur les pieds.

Sauf que Joel Embiid (27,6 pts/match, 13,6 rebonds et 1,9 blocs) est un tel talent qu’il masque les problèmes systémiques de cette équipe. Avec James Harden et Giannis Antetokoumnpo, le centre camerounais de 25 ans est l’un des trois joueurs actuels qui forcent les équipes adverses à prendre leurs plans de matchs habituels et les jeter à la poubelle.

3. Kawhi Leonard a élevé son jeu au premier tour, peut-il l’élever encore?

Kawhi Leonard a-t-il été le meilleur joueur des séries au premier tour? Peut-être bien. Nick Nurse peut-il lui en demander davantage? Certainement.

Hormis le troisième match quand il était diminué par un rhume, c’est le Leonard dominant des séries de 2014 que l’on a vu sur le terrain. Kawhi a dépecé la défense du Magic avec une efficacité telle qu’on est en droit de se demander s’il ne pourrait pas augmenter sa charge de travail.

Surveillé par Jimmy Butler, Kawhi Leonard attaque le panier lors du dernier match entre les deux équipes. Photo : Reuters / USA Today Sports

Sa performance dans le match numéro cinq est indicatrice de ce qui va très bien et de ce qui pourrait aller encore mieux avec lui : 27 points en 32 minutes, mais seulement 11 tirs (il en a réussi 8 et a pris 6 lancers francs).

Dans le reste de la série, Kawhi a certes tiré presque deux fois plus souvent au panier, tout en conservant un taux de réussite d’au-delà de 55 %, mais il demeure en retrait pour son taux d’utilisation des autres joueurs étoiles, au 13e rang des présentes séries.

Contre les monstres des Sixers, qui briseront fréquemment le rythme du jeu des Raptors, Leonard devra en prendre plus sur ses larges épaules, surtout que Kyle Lowry a la fâcheuse habitude de disparaître en cours de route pendant les éliminatoires.

En ayant misé aussi fort sur leurs cinq partants, les deux équipes se sont dégarnies en réservistes. La deuxième unité de cinq, qui faisait la force des Raptors l’an dernier, a été démembrée et Nick Nurse n’utilise plus avec régularité que trois réservistes par match (Serge Ibaka, Norman Powell et Fred VanVleet). Celle des Sixers compte Boban Marjanovic, un ogre inarrêtable de 2,20 m (7 pi 3 po), qui peut réussir des paniers enfoncés sans lever les pieds du sol, mais qui ne peut jouer qu’une quinzaine de minutes par match avant d’être complètement éreinté.

Le centre serbe Boban Marjanovic (2,22 m) Photo : Reuters / USA TODAY USPW

Plus que toute autre série, celle-ci sera décidée par l’affrontement direct entre les deux meilleures unités de cinq de l’Est. Et à ce titre, celui qui aura la meilleure série entre Embiid et Leonard devrait propulser son équipe jusqu’à la finale d’association.

Les Raptors ont parié qu’il pourrait convaincre Kawhi Leonard de resigner à Toronto plutôt qu’avec une des équipes de sa Californie natale grâce à un long parcours en éliminatoires. Plus que quiconque, il tient les rênes de son propre destin.

4. Marc Gasol est-il trop vieux pour défendre Joel Embiid?

Au premier tour, il n’y a qu’un joueur qui a terminé autant d’actions offensives de son équipe que James Harden : Joel Embiid. Avec un taux de 37 %, les deux solistes se situent parmi les 10 joueurs les plus utilisés de l’histoire des éliminatoires.

En un mot, stopper le centre camerounais, une version moderne, plus brute, mais presque aussi habile sur ses pieds d’Hakeem Olajuwon, c’est stopper les 76ers.

Ben Simmons peut certes faire des ravages en transition, mais les Raptors, bien disciplinés, ne se feront pas prendre fréquemment de cette manière, alors que Jimmy Butler et Tobias Harris n’ont pas encore entièrement trouvé leurs aises dans le système de Brett Brown.

Savant défensif, Marc Gasol a muselé au premier tour l'une des révélations de la dernière saison, le centre Nikola Vucevic. Pourra-t-il servir le même sort à Joel Embiid? Le DG des Raptors l'espère.

Après Nikola Vucevic du Magic, Marc Gasol aura la responsabilité de ralentir Joel Embiid des 76ers. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

C’est en ayant en tête cet affrontement précis que Masai Ujiri a acquis le cadet des frères Gasol. Jonas Valanciunas n’avait pas les habiletés défensives pour tenir tête au centre camerounais pendant une série de sept matchs, et Serge Ibaka aurait eu l’entière responsabilité de ralentir le meilleur pivot au monde. Ibaka a la mobilité pour défendre Embiid, mais personne ne peut le ralentir seul pendant la trentaine de minutes qu’il passe sur le terrain.

En plus de l’empêcher de marquer, les deux centres torontois devront tenter d’empêcher Embiid de prendre sa part des rebonds offensifs. Les 76ers sont au 1er rang de ces séries à ce chapitre. Et sans être catastrophique, c’est une des faiblesses notables des Raptors.

Donnez trop de deuxièmes chances à une équipe, et elle vous le fera payer.

5. LeBron James n’est pas un 76ers

J.J. Redick n’est pas LeBron James.

Tobias Harris n’est pas LeBron James.

Joel Embiid n’est pas LeBron James.

Jimmy Butler n’est pas LeBron James.

Ben Simmons n’est pas LeBron James.

Boban Marjanovic n’est pas LeBron James (même s’il est bien plus effrayant).

Prédiction : Raptors en 6

(Bonus : Bucks en 5)