Yves Ulysse Jr prend sa revanche face à Steve Claggett

Ulysse (18-1-0, 9 K.-O.) l'a remporté par décision unanime des juges , vengeant du coup son unique défaite subie à Montréal, en octobre 2017 face à ce même Claggett (27-5-2, 17 K.-O.).

Il s'agissait aussi pour Ulysse d'une troisième victoire de suite en sol américain.

« C'est un soulagement! Je suis extrêmement heureux. J'ai travaillé tellement fort pour ce moment, pour m'assurer de remporter hors de tout doute », a déclaré Yves Ulysse Jr à l'issue du combat.

« Je suis très fier de Junior. Il avait énormément de pression sur les épaules. Il a relevé le défi avec brio et a effacé la seule défaite à son dossier. Maintenant on regarde vers l'avenir et nous anticipons de très belles choses pour la suite de sa carrière », a quant à lui ajouté le promoteur Camille Estephan, président d'Eye of the Tiger Management.