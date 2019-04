Une plaque d'égout écourte la séance d'essais au GP de Baku

Après une dizaine de minutes d'essais lors d'une séance qui devait durer une heure et demie, la Williams du pilote britannique George Russell a percuté la plaque en roulant à haute vitesse, ce qui a projeté des pièces de son bolide sur la piste. La voiture a dû s'arrêter.

Pendant que l'automobile était ramenée aux puits, la grue de la remorqueuse a heurté un viaduc et de l'huile de la grue s'est répandue, notamment sur le moteur de la voiture Williams.

La session a été si courte qu'à peine deux voitures ont pu enregistrer un temps sur le circuit de Bakou. Le pilote Charles Leclerc, au volant de sa Ferrari, a été le plus rapide avec un chrono de 1 minute, 47,497 secondes.

La session avait déjà été annulée avant l'entrée en piste du meneur au classement des pilotes, Lewis Hamilton, et de son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas.

Des équipes ont entrepris de remplacer la plaque d'égout brisée et de vérifier toutes les autres plaques du circuit urbain de Bakou long d'un peu plus de six kilomètres.

Le pilote québécois Lance Stroll a connu du succès lors des deux derniers Grand Prix d'Azerbaïdjan, chaque fois au volant d'une Williams.

En 2017, il est monté sur le podium en vertu d'une troisième place et l'an dernier, il a pris le huitième rang.