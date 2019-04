La Canadienne Christa Deguchi médaillée d’or à Lima

Encore une fois, Christa Deguchi est montée sur la plus haute marche du podium chez les moins de 57 kg jeudi. Elle a remporté les Championnats panaméricains pour la deuxième année d'affilée, à Lima, au Pérou.

En finale pour l’or, elle l’a emporté par ippon sur la Brésilienne et médaillée d’or des Jeux de Rio, Rafaela Silva.

« Elle m’avait déjà battue par le passé, mais j’ai fait mieux cette fois. Je me suis mieux battue que l’an dernier », a analysé l’athlète née du Japon, portant maintenant les couleurs de l’unifolié.

Deguchi a enchaîné les bonnes performances cette année, la première des deux comptabilisées pour la sélection olympique, si bien qu’elle occupe maintenant le 2e rang du classement mondial.

Je suis très contente de faire partie du top 3, mais je ne suis pas première et ça me déçoit un peu.

Le prochain défi qui attend Deguchi aura une saveur particulière. Les Championnats du monde se déroulant à Tokyo cet été, elle aura la chance de performer dans son pays natal.

« Je ressens déjà la pression et ça me rend un peu nerveuse étant donné que je n’ai pas eu de bons résultats au Japon par le passé », a-t-elle indiqué.

Le bronze pour Jacob Valois

Pour la première fois de sa carrière, Jacob Valois est monté sur le podium des Championnats panaméricains chez les moins de 66 kg.

Il a réussi à se racheter pour l’an dernier et à gagner contre le Vénézuélien Ricardo Valderrama en finale pour le bronze. C’est Valderrama qui avait éliminé le Canadien à cette même compétition en 2018.

« J’étais un peu stressé avant le combat, mais j’ai donné mon 100 % et ç’a été difficile. J’ai profité du fait qu’il était sur les genoux pour le contrer et signer une belle victoire. Je suis content de ma journée! Une médaille aux panams, c’est un beau feeling. Maintenant, ce que je dois faire, c’est amasser le plus de points pour participer aux Jeux olympiques », a-t-il dit.

Les Championnats panaméricains font partie des compétitions qui permettent aux judokas d’amasser des points en vue de la sélection olympique pour les Jeux de Tokyo. Le processus de qualification s’étant sur une période de deux ans qui se terminera par cette compétition l’an prochain.