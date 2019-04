Les Blues débutent en force en l’emportant 3-2 contre les Stars

Tarasenko a d'abord profité d'un avantage numérique pour briser l'égalité avec moins de deux minutes à faire au deuxième engagement. Il a par la suite récidivé, à 3:51 de la troisième période en utilisant sa vitesse pour battre Ben Bishop sans aide.



Le deuxième duel sera présenté samedi soir, à Saint Louis.



Robby Fabbri a ouvert la marque du côté des Blues en première période. De l'autre côté de la patinoire, Jordan Binnington a été fumant, repoussant 27 tirs. Le gardien a une fois de plus offert une solide performance devant le filet des Blues et s'est imposé à quelques reprises pour permettre aux siens de sortir vainqueurs.



Jason Spezza a remis les compteurs à zéro à mi-chemin en période médiane et Jamie Benn a répliqué en réduisant l'écart 3-2, alors qu'il restait moins de trois minutes à écouler en fin de match.



Après avoir connu de bons matchs lors de la série de premier tour, Bishop a connu quelques ennuis face aux Blues, notamment lors du premier but de Tarasenko, où il a été déjoué entre les jambières. Il a effectué 17 arrêts au total.

