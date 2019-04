Raptors-Sixers : Marc Gasol aura de nouveau un rôle clé

Le centre de 2,16 m (7 pi 7 po) a mis la main à la pâte contre Orlando. Il a aidé à limiter Nikola Vucevic à une moyenne de 11,2 points (et un taux de réussite des tirs de 36,2%) et Toronto a prévalu en cinq matchs contre le Magic.

Gasol et ses coéquipiers accueilleront Joel Embiid et Philadelphie dès samedi.

Embiid a récolté en moyenne 27,5 points et 13,6 rebonds, cette saison. Au premier tour, contre des Nets battus en cinq matchs, il a inscrit en moyenne 24,8 points et 13,5 rebonds.

« Il faut se préparer à affronter un excellent joueur, a dit Gasol, en parlant d'Embiid. Il faut essayer de lui rendre les choses aussi inconfortables que possible. Et aussi être le plus robuste possible, dans les limites de ce que les arbitres vont tolérer. »

En saison, Toronto a prévalu trois fois sur quatre contre les Sixers. Embiid a fourni en moyenne 26,3 points, 11,8 rebonds, 3 passes et 1,8 bloc.

Un duel camerounais

Pascal Siakam en est un autre qui a bien hâte de se mesurer à Embiid. Les deux sont originaires du Cameroun; Douala pour Siakam, Yaoundé pour Embiid.

« Il y a toujours eu cette petite rivalité entre Douala et Yaoundé, a dit Siakam. C'est plaisant de jouer contre lui. Je pense que ça va passionner les partisans au Cameroun. »

La dernière confrontation remonte au 5 février [un gain de 119-107 des Raptors, à l'étranger, NDLR]. Les deux clubs ont bougé à la date limite des échanges (le 7 février), les Raptors faisant l'acquisition de Gasol de Memphis, et Philadelphie obtenant Tobias Harris, des Clippers.

Les 76ers ont perdu 13 matchs d’affilée au Scotiabank Arena et leur dernière victoire à Toronto remonte à novembre 2012.

Philadelphia 76ers v Brooklyn Nets Photo : Getty Images / Abbie Parr

Bien que Toronto n'ait pas affronté Philadelphie depuis plus de deux mois et demi, l'entraîneur des Raptors, Nick Nurse, dit qu'il y a beaucoup à retenir de la saison, en vue de la série.

« Vous amorcez un premier match avec certaines idées, mais c'est sûr que ça devient plus clair après la rencontre, a confié Nurse. Ils ont beaucoup de très bons joueurs, leurs partants, en particulier. »

« Ce n'est pas le meilleur instrument de mesure (la saison), mais au moins vous avez vu des confrontations homme à homme. À quoi vont-elles ressembler ensuite, ça reste à voir. Il faut parfois reconsidérer, évaluer ce qui fonctionne bien ou moins bien, établir ce qui peut être mieux. »