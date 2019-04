Paranatation : Aurélie Rivard en argent aux Séries mondiales de Glasgow

La nageuse de Saint-Jean-sur-Richelieu a signé un temps de 59 s 68/100 pour obtenir un pointage de 975 points et, du même coup, mettre la main sur l’argent.

« C’était une bonne course, ma plus vite de la saison et c’est ce que je visais », a-t-elle mentionné à Natation Canada à la conclusion de sa course.

Malgré cet excellent résultat, celle qui détient le record du monde de 59,17 s au 100 m libre S10 n’était pas entièrement satisfaite de sa course. Elle compte mettre les bouchées doubles pour rectifier la situation.

« Je n’étais pas très bonne techniquement sur certains points, mais je vais travailler là-dessus d’ici les mondiaux. En général, c’était une bonne course. »

C’est la Britannique Alice Tai qui a triomphé grâce à un pointage de 981 points. L’Italienne Carlotta Gilli a quant à elle conclu avec 913 points pour remporter le bronze.

Pour sa part, Tess Routliffe prenait part au 200 m QNI multicatégorie. La nageuse de 20 ans a accumulé 701 points en réalisant un temps de 3:09,58, ce qui lui a procuré le 17e échelon.

Justine Morrier a aussi participé à l'épreuve du 200 m QNI. Son temps de 2:47,38 lui a valu 564 points pour terminer 36e au classement final.

Les Séries mondiales de paranatation se poursuivront vendredi avec la présentation de plusieurs épreuves. Rivard sera de retour en action au 400 m libre, tandis que Routliffe et Morrier participeront respectivement aux épreuves de 50 m papillon et de 200 m libre.