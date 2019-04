Nate Thompson demeure avec le Canadien

Les deux mois de Nate Thompson à Montréal ont convaincu le Canadien de lui faire confiance pour un an de plus.

Le Tricolore a annoncé jeudi avoir accordé à Thompson un contrat d’une saison à un volet d’une valeur de 1 million de dollars.

Acquis des Kings de Los Angeles le 11 février dernier pour renforcer le quatrième trio et gagner sa part de mises au jeu, le centre de 34 ans a récolté 1 but et 6 aides en 25 matchs avec le CH. Il avait enregistré 6 points en 53 rencontres avec les Kings.

Thompson a touché 1,65 million de dollars en moyenne au cours des deux dernières saisons.

En 697 matchs dans la LNH, il a inscrit 141 points et a reçu 336 minutes de pénalité. Il a également joué pour les Bruins de Boston, les Islanders de New York, le Lightning de Tampa Bay, les Ducks d’Anaheim et les Sénateurs d’Ottawa.