Rappelé par les Jays, Vladimir Guerrero fils fera ses débuts vendredi

Les Blue Jays de Toronto ont rappelé le joueur de troisième but Vladimir Guerrero fils et annoncé qu'il fera ses débuts tant attendus dans le baseball majeur vendredi, contre les Athletics d'Oakland, au Centre Rogers.

Les rumeurs d'un rappel imminent se sont intensifiées plus tôt mercredi lorsque Guerrero fils a joué un troisième match d’affilée avec les Bisons de Buffalo, le club-école des Blue Jays au niveau AAA.

C'est la première fois que ça lui arrivait cette saison depuis sa blessure à un muscle oblique survenue pendant le dernier mois du camp d'entraînement.

Guerrero a rompu l'égalité à l'aide d'un circuit en septième manche et les Bisons ont gagné 5-4 à Syracuse.

Né à Montréal et fils de l'ancienne vedette des Expos Vladimir Guerrero, le joueur de troisième but de 20 ans affichait une moyenne au bâton de ,367 avec trois circuits et huit points produits avec les Bisons avant que les Blue Jays ne le rappellent.

La nouvelle a été annoncée quelques minutes à peine après la défaite de 4-0 des Blue Jays contre les Giants de San Francisco.