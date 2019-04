Félix Auger-Aliassime passe au 3e tour à Barcelone

Pour son premier duel du tournoi, le jeune Québécois âgé de 18 ans, 16e tête de série et 31e joueur mondial, a défait le vétéran Tunisien Malek Jaziri, 72e à l'ATP, en deux manches de 6-3 et 7-6 (9/7).

Auger-Aliassime a effacé les trois balles de manches de son adversaire durant le jeu décisif de la seconde manche pour se sauver avec la victoire.

Il a également réussi trois as en plus de largement dominer Jaziri aux pourcentages de premiers services (77% contre 62%).

Au prochain tour, Auger-Aliassime a rendez-vous avec le Japonais Kei Nishikori (no 4), vainqueur 7-5 et 6-2 face à l'Américain Taylor Fritz, 58e au monde.

Plus tard mercredi, le compatriote et ami d'Auger-Aliassime, Denis Shapovalov (no 9), affrontera le Chilien Christian Garin, 48e joueur mondial.

Autres résultats (2e tour):