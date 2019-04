La série victorieuse des Blue Jays prend fin

Les Blue Jays surfaient sur une séquence de quatre triomphes avant d'en découdre avec les Giants.

Le grand chelem réalisé par Rowdy Tellez a rapproché Toronto à une longueur de San Francisco. La remontée tardive s'est toutefois arrêtée ainsi.

Son coéquipier Eric Sogard avait également signé un coup de circuit, en solo, plus tôt en sixième manche. Socrates Brito a produit l'autre point des locaux au deuxième tour au bâton grâce à un triple qui a envoyé Tellez au marbre.

Le lanceur partant Trent Thornton a subi un troisième revers cette saison. Aucune victoire n'a encore été ajoutée à sa fiche. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises et a accordé quatre points ainsi que six coups sûrs en cinq manches de travail.

La série de deux rencontres se terminera mercredi en fin d'après-midi. Les Blue Jays devraient envoyer au monticule le droitier Clay Buchholz, tandis que les Giants feront vraisemblablement confiance au gaucher Drew Pomeranz.

Pillar de retour au Centre Rogers

Le voltigeur de centre Kevin Pillar, échangé à San Francisco au début du mois d'avril, a effectué un retour à Toronto dans son nouvel uniforme.

Le fait de jouer dans une ligue différente représente possiblement l'ajustement le plus important. J'affronte des lanceurs et des joueurs contre lesquels je jouais très peu, et j'apprends donc à connaître ces lanceurs et à me placer différemment au champ extérieur contre des frappeurs que j'avais rarement vus avant.

Kevin Pillar, voltigeur des Giants de San Francisco