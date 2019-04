Les Raptors éliminent le Magic et poursuivent leur route en séries

Les Raptors ont planté le dernier clou dans le cercueil du Magic d'Orlando mardi. L'équipe de Nick Nurse l'a emporté 115-96 à Toronto et s'est qualifiée pour le deuxième tour éliminatoire après avoir gagné la série en cinq matchs.

Les Raptors ont démarré la rencontre sur les chapeaux de roue pour se forger une confortable avance au tableau indicateur. Ils étaient aux commandes par plus d'une vingtaine de points à un certain moment au premier quart.

Le retard n'a jamais été comblé par le Magic, qui a subi un quatrième revers d'affilée après avoir décroché la victoire en lever de rideau il y a 10 jours.

Les Torontois n'ont jamais réellement été inquiétés contre leurs rivaux d'Orlando. Ils ont effectivement enregistré des victoires de 111-82, 98-93, 107-85 et 115-96 après leur revers d'entrée de jeu.

Kawhi Leonard, qui a converti la totalité de ses cinq tirs de trois points, a sonné la charge avec 27 points, 7 rebonds et 2 passes. Pascal Siakam, Kyle Lowry et Norman Powell l'ont appuyé avec respectivement 24, 14 et 11 points.

Les supporteurs des Raptors ont scandé « M-V-P » à répétitions lorsque Leonard a été retiré du match avec huit minutes à écouler au quatrième quart.

Marc Gasol a pour sa part amassé 9 rebonds, tandis que Fred VanVleet a récolté 10 mentions d'assistance.

Les Raptors affronteront au deuxième tour les 76ers, tombeurs des Nets de Brooklyn, également en cinq duels. Les Torontois et les Philadelphiens ont bouclé la saison aux 2e et 3e rangs dans l'Association de l'Est.

Les représentants ontariens ont été balayés en demi-finales d'association par les Cavaliers de Cleveland et LeBron James lors des deux dernières années.