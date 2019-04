Les Sharks comblent un écart de 3 buts et remportent le match ultime

Barclay Goodrow a marqué à 18:19 en prolongation et les Sharks ont battu les Golden Knights 5-4, mardi, remportant ainsi le match ultime de la série opposant Las Vegas et San Jose.

Goodrow a fait triompher les siens grâce à une belle feinte, après avoir reçu une courte passe d'Erik Karlsson. Les Sharks vont se mesurer à l'Avalanche du Colorado au deuxième tour. La série va débuter vendredi, en Californie.



Logan Couture (deux fois), Tomas Hertl et Kevin Labanc ont aussi marqué pour San Jose, qui a effacé un retard de 3-0.



Les buteurs de Las Vegas ont été William Karlsson, Cody Eakin, Max Pacioretty et Jonathan Marchessault.



Le gardien vainqueur Martin Jones a fait 34 arrêts, tandis que Marc-André Fleury a été confronté à 48 tirs.



Dans une folle séquence, les Sharks ont pris les devants 4-3 grâce à quatre buts en avantage numérique au troisième vingt – en 4:01.



La supériorité de cinq minutes a été donnée à la suite du dur coup porté par Eakin aux dépens de Joe Pavelski. Ce dernier est resté longtemps étendu sur la glace et a dû quitter le match, très ébranlé.

Martin Jones (no 31) et Erik Karlsson (no 65) Photo : Getty Images / Ezra Shaw

La remontée a commencé sept secondes après le début de la sanction. Couture a fait mouche du côté rapproché, avec un tir des poignets du cercle droit. Trente et une secondes plus tard, Hertl a fait dévier un tir de Karlsson.



À 12:53, Couture a créé l'égalité 3-3 en complétant un doublé, à l'aide d'un tir frappé. Vingt-huit secondes après, Labanc a ravi les partisans en marquant avec un tir bas.



Marchessault a toutefois prolongé le suspense, nivelant le score avec 47 secondes au cadran. Reilly Smith l'a rejoint dans l'enclave, et le tir sur réception a ramené tout le monde à la case départ.



Les Knights avaient pris un coussin de trois buts avec un filet à chaque période.



Karlsson a profité du rebond d'un tir de Smith. Eakin a fait dévier un tir de Brayden McNabb. Les arbitres ont révisé à quelle hauteur se trouvait son bâton, après quoi le but a été accordé.



Pacioretty a ensuite récolté son cinquième but de la série. L'ancien du Tricolore a battu Martin Jones entre les jambières, à l'aide d'un tir des poignets.