Maxence Parrot, affaibli par la chimiothérapie, reporte une rencontre médiatique

Le planchiste de Bromont devait dresser un bilan des traitements qu’il subit depuis janvier pour traiter un cancer qu’on lui a diagnostiqué en décembre dernier.

« Ce n'est pas inquiétant, dit sa relationniste Dominique Ladouceur. Il est fatigué à la suite de son récent traitement mercredi dernier. »

Parrot souffre d’un lymphome de Hodgkin, une forme rare de cancer dont le taux de succès des procédures médicales est de l’ordre de 85 pour cent.

Médaillé d’argent en slopestyle aux Jeux olympiques de Pyeongchang, le jeune homme doit s’astreindre à deux traitements de chimiothérapie par mois jusqu’à la fin juin.

« Suite au dernier traitement, son niveau d'énergie est plus bas, précise Ladouceur. Au lieu de forcer son corps, il a voulu se reposer.

« Ça devient plus difficile à chaque traitement. Plus le nombre de traitements augmente, plus son niveau d'énergie baisse (après le traitement). »

On nous assure qu’une prochaine rencontre avec les journalistes aura lieu éventuellement.

« La prochaine fois, on organisera la conférence de presse avant son traitement, affirme Dominique Ladouceur. »

Maxence Parrot devait profiter de cette occasion pour annoncer qu'il prête son nom à la marche « Illumine la nuit » de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Cette activité de financement se déroulera au parc Jean-Drapeau à Montréal le 19 octobre prochain.

Au cours de la fin de semaine passée, le quintuple champion des X Games, s’est réjoui de l’annonce de la tenue de ce prestigieux événement en Norvège à la fin août.

« Si tout se déroule bien, ma chimio sera terminée à la fin juin ce qui me laissera deux mois pour retrouver la forme, a-t-il publié sur son compte Instagram. Ce sera certainement un grand défi mais c’est une immense motivation pour moi en ce moment. »

La semaine dernière, Parrot a également publié quelques photos d’une sortie à Whistler pour partager son bonheur de retrouver sa planche.