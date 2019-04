Luke Walton, entraîneur des Kings de Sacramento, poursuivi pour agression sexuelle

Associated Press

L'incident au coeur de la poursuite est survenu dans un hôtel de Los Angeles. Tennant avait alors remis à l'entraîneur une copie de son livre, dont il avait assuré la préface. Walton et Tennant s'étaient connus lorsque l'ex-joueur de la NBA était devenu analyste télé.

Tennant affirme que Walton l'a rencontré dans le lobby de l'hôtel Casa Del Mar et l'a invité dans sa chambre. Après avoir discuté du livre, Walton l'a soudainement cloué sur le lit et l'a embrassé de force, allègue la victime. Elle raconte lui avoir demandé en criant d'arrêter, mais Walton aurait utilisé tout son poids pour la maintenir sous lui pendant qu'il continuait de l'agresser.

Il a finalement relâché son étreinte, mais quand elle a tenté de quitter la chambre, il l'aurait agrippé et embrassé de nouveau avant de la laisser partir.

Tennant déclare dans sa poursuite avoir parlé de l'incident à des amis à l'époque, mais qu'elle n'avait pas porté plainte.

Elle ajoute que Walton a continué de la harceler après qu'il eut été nommé entraîneur des Lakers de Los Angeles, en avril 2016, et qu'elle travaillait pour Spectrum SportsNet et SportsNet LA. Walton et les Lakers ont décidé de mettre fin à leur association à l'issue de la dernière saison après avoir raté les séries éliminatoires.

Les Warriors, les Lakers et les Kings ont déclaré qu'ils ont appris qu'une poursuite avait été déposée dans un article de TMZ. Le site a dévoilé en premier lundi la procédure intentée par Tennant.

La NBA a par ailleurs ouvert sa propre enquête, selon ESPN.