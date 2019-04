Les Flames peinent à enrayer la douleur de leur élimination hâtive

Le choc est passé, mais la douleur est toujours vive chez les Flames de Calgary. La meilleure formation de l'Association de l'Ouest a été éliminée en cinq rencontres au premier tour des séries par l'Avalanche du Colorado , deuxième et dernière équipe repêchée.

Les joueurs croient que l'équipe a le talent et les effectifs pour remporter la Coupe Stanley, mais doit apprendre à garder le rythme en éliminatoires.

« C’est difficile, c’est vraiment décevant. Nous sentions que nous avions une très bonne équipe toute la saison et nous n’avons pas réussi à faire le travail en séries. Quelques jours plus tard, nous essayons de regarder tous les scénarios et nous pensons à ce que nous aurions pu faire de différent », indique le capitaine Mark Giordano.

« Nous devons trouver comment s’améliorer dans les moments décisifs comme les séries et voir comment nos adversaires ont réussi à prendre le momentum, et à le garder », ajoute-t-il.

Selon Giordano, la formation albertaine aura besoin de temps pour s'en remettre.

« Nous allons nous souvenir de cette dure épreuve, et l'utiliser pour nous reprendre l’an prochain, mais ça semble vraiment loin pour l'instant », affirme-t-il.

Giordano a été nommé finaliste au trophée Norris, remis sur une base annuelle au défenseur par excellence du circuit Bettman. Il a toutefois admis qu'il est actuellement difficile de se réjouir de cette nouvelle, car il l’a apprise 48 heures après l'élimination des Flames.

Plusieurs questions devront être explorées cet été. Quoi faire du gardien de 37 ans Mike Smith, qui pourrait être libre comme l'air le 1er juillet prochain? Et quel est le prix à payer pour conserver les services des attaquants Matthew Tkachuk et Sam Bennett?

Tkachuk et Bennent verront respectivement leurs premier et deuxième contrats professionnels venir à échéance cet été. Ils seront des joueurs autonomes avec compensation s'ils ne parviennent pas à s'entendre avec les Flames.