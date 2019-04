Nadal veut tourner la page sur son échec à Monte-Carlo

Et c’est au tournoi de Barcelone, où il fera sa rentrée mercredi contre l'Argentin Leonardo Mayer, qu’il veut oublier cette récente contre-performance.

« Ce qui est arrivé est arrivé, a déclaré lundi le l’Espagnol de 32 ans lors d'un événement promotionnel dans la capitale catalane. Il faut que je retourne au travail, avec pour objectif de me retrouver. »

Après sa défaite contre l'Italien Fabio Fognini samedi, le numéro deux mondial avait affirmé qu'il avait livré « l'un des pires matchs de sa carrière sur terre battue ».

« Monte-Carlo a constitué un pas en avant par rapport à là où j'étais une semaine avant », a toutefois relativisé Nadal, absent de toute compétition depuis son forfait avant sa demi-finale au Masters d’Indian Wells, à la mi-mars, en raison d’une blessure au genou droit.

J'ai manqué une belle occasion de démarrer la saison [sur terre battue] de manière fantastique. Mais j'en ai une nouvelle. Rafael Nadal

« Nous allons en savoir plus sur mon état de forme mercredi. J'ai encore une journée d'entraînement. Pour l'instant, sur le plan physique, il y a des hauts et des bas. Depuis un an et demi, j'ai eu trop de périodes d'arrêts à cause de blessures, et c'est de plus en plus difficile de retrouver le bon rythme ».

Couronné à 11 reprises à Barcelone, dont au cours des trois dernières années, Nadal garde cependant bon espoir de retrouver la plénitude de ses moyens.

Et il s’en trouve peu pour parier contre lui.