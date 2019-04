Laine, Scheifele et Wheeler n'iront pas au mondial de hockey

Scheifele et Wheeler ont expliqué leur décision pendant la journée de bilan des Jets de Winnipeg, au surlendemain de leur élimination par les Blues à Saint Louis.

« Nous sentons que nous n’avons pas tout accompli encore », a dit Scheifele.

« Je ne pense plus qu’il y ait des favoris et des négligés dans la ligue aujourd’hui. Tout le monde a une chance », a ajouté le capitaine des Jets.

Wheeler et Scheifele seraient assurément les bienvenus dans les formations canadienne et américaine respectivement. Le tournoi se met en marche le 10 mai à Bratislava et Kosice, en Slovaquie.

Patrik Laine, sans contrat pour la prochaine saison, a de son côté dit qu’il n’était pas intéressé à penser à son avenir. « Il reste beaucoup de temps avant la prochaine saison. Pour le moment, je veux penser à autre chose qu’au hockey. »

Laine a reconnu qu’il a eu des problèmes au dos pendant la saison, et à l’aine pendant les séries. « Rien que je ne pouvais pas tolérer », a précisé le jeune Finlandais.

Il a ensuite indiqué qu'il n'irait pas en Slovaquie.

La direction des Jets aura du pain sur la planche cet été. En plus de Laine, les attaquants Kyle Connor et Andrew Copp deviendront joueurs autonomes avec compensation, tout comme le défenseur Jacob Trouba, qui avait reçu un contrat d'un an et 5,5 millions d'un arbitre en novembre 2018.

Les défenseurs Tyler Myers et Ben Chiarot auront accès à l'autonomie complète le 1er juillet, tout comme les attaquants Kevin Hayes, Brandon Tanev, Pär Lindholm et Matt Hendricks.

Détails à venir.