Félix Auger-Aliassime accède au 31e rang mondial

Le Serbe devance largement son dauphin l'Espagnol Rafael Nadal et l'Allemand Alexander Zverev, 3e.

Fognini, 31 ans, vainqueur du premier Masters 1000 de sa carrière après avoir sorti et Nadal et Zverev, gagne ainsi 6 places et signe le meilleur classement de sa carrière. Son adversaire en finale, le Serbe Dusan Lajovic, désormais 24e mondial, fait un bond de 24 places.

Le Sud-Africain Kevin Anderson (6e) et le Japonais Kei Nishikori (7e) échangent leurs places pour le seul changement du top 10.

Parmi les Canadiens, Milos Raonic perd un rang en 16 position, Denis Shapovalov demeure ancré en 20e place, tandis que Félix Auger Aliassime, éliminé au 2e tour sur la terre battue monégasque, grimpe du 33e au 31e échelon.

Chez les femmes, le classement demeure inchangé à l'issue d'une semaine consacrée à la FedCup.

La Japonaise Naomi Osaka conserve la tête du nouveau classement WTA publié lundi, alors que débute le tournoi de Stuttgart où elle devra défendre son trône face à ses quatre plus proches poursuivantes.

La lauréate de l'Open d'Australie possède moins de 200 points d'avance sur la Roumaine Simona Halep (2e) et un peu plus de 300 sur la Tchèque Petra Kvitova (3e), la victoire dans le tournoi allemand pouvant en rapporter 450.