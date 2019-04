La saison du lanceur des Jays Matt Shoemaker est terminée

Shoemaker a subi une déchirure ligamentaire au genou gauche samedi, quand il a voulu retirer un joueur des Athletics entre le premier et deuxième but.

L’équipe a confirmé la nouvelle après la troisième rencontre des Jays à Oakland.

Shoemaker connaissait un bon début de campagne avec 3 victoires en autant de matchs et une moyenne de points mérités de 1,57.

« On ne peut pas mettre cette douleur en mots, a affirmé Shoemaker. Je suis extrêmement frustré, mais en même temps, je dois rester positif. Je suis en colère en ce moment, je viens d'apprendre la nouvelle, mais je vais continuer à me battre et je vais revenir au jeu quand je le pourrai. »

Le lanceur droitier de 32 ans a signé un contrat d’un an avec les Blue Jays en décembre dernier.

En 2017, il a amorcé 14 rencontres et a terminé la campagne avec une fiche de 6-3 et une moyenne par match de 4,52.

Les Jays balaient les A’s

Plus tôt dimanche, Justin Smoak a été retiré à la suite d'une séquence folle, mais a terminé avec quatre coups sûrs et les Blue Jays ont complété le balayage de leur série de trois matchs en l'emportant 5-4 face aux Athletics d'Oakland.

Smoak a cogné un circuit pour aider la formation torontoise à réaliser leur premier balayage de trois matchs et plus sur la route depuis 2015. La troupe de Charlie Montoyo rentrera à Toronto avec une récolte de six victoires en sept matchs à l'étranger.

Les Athletics ont été balayés par les Blue Jays à Oakland pour la première fois depuis 1993 après avoir remporté les sept duels face aux Jays la saison dernière.

Daniel Hudson (1-1) a retiré cinq frappeurs. Ken Giles a réalisé quatre retraits pour obtenir son septième sauvetage.

Les A's ont inscrit trois points en huitième et avaient deux coureurs sur les sentiers avec un retrait en neuvième, avant que Giles retire Josh Phegley au bâton et force Robbie Grossman à frapper un ballon pour mettre un terme à la rencontre.per un ballon pour mettre un terme à la rencontre.