T. J. Oshie absent pour le reste des séries

Oshie s'est blessé vers la fin du match no 4 contre les Hurricanes de la Caroline. Poussé dans le dos par Warren Foegele, l’attaquant a foncé dans la rampe et a eu peine à se relever. Il a quitté la patinoire en se tenant l’épaule.

Foegele, lui, a écopé deux minutes de pénalité pour avoir donné de la bande.

Oshie, 32 ans, a récolté un but et une passe au cours de la série contre la Caroline. L’an dernier, il a inscrit 21 points en 24 matchs pendant le parcours éliminatoire des Capitals, qui a culminé avec la conquête de la Coupe Stanley. Il a totalisé 54 points en 69 matchs cette saison.

On ignore si Oshie sera prêt à temps pour le camp d'entraînement, mais les Capitals devront poursuivre leur parcours éliminatoire sans lui. Ils ont triomphé 6-0 samedi et mènent leur série 3-2 contre les Hurricanes. Ils disputeront le match no 6 lundi soir à Raleigh.

L'équipe qui remportera cette série affrontera au deuxième tour les Islanders de New York, dirigé par l'ex-entraîneur des Capitals Barry Trotz.